شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد صحية للباباي.. أبرزها صحة القلب ونضارة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من صحة القناة الهضمية إلى وظائف القلب الأفضل، يمكن أن تقدم لك البابايا فوائد صحية متعددة، إليك الأسباب التى تدفعك لإضافة البابايا لنظامك الغذائى لحصد فوائدها الصحية، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 فوائد لإضافة البابايا إلى نظامك الغذائي 1. يعزز صحة القناة الهضمية

تحتوي بذور البابايا على الكثير من الألياف، إنها تتحكم في حركات الأمعاء لدينا، وتزيل الملوثات من الجسم، وتحافظ على صحة الأمعاء نتيجة لذلك فهي مفيدة للإمساك، تحتوي بذور البابايا على مادة الكاربين التي تقتل الطفيليات والبكتيريا في أمعائنا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

2. يقلل من الكولسترول السيئ

تعد بذور البابايا مصدرًا رائعًا لحمض الأوليك والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، عن طريق خفض الكوليسترول السيئ، تتحكم هذه الأحماض الدهنية في مستويات الكوليسترول في الدم (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) تحتوي بذور البابايا على الكثير من الألياف، تنخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بمساعدة الألياف.

3. يعزز صحة العظام

تم الربط بين زيادة خطر الإصابة بكسور العظام وانخفاض استهلاك فيتامين ك، يعتبر تناول فيتامين K الكافي أمرًا ضروريًا للصحة المثلى لأنه يزيد من امتصاص الكالسيوم وقد يقلل من إفراز الكالسيوم في البول ، مما يترك الجسم مع ما يكفي من الكالسيوم لنمو العظام وإصلاحها.

4. يساعد في تقليل الالتهاب

لقد ثبت أن بذور البابايا يمكن أن تقلل الالتهاب بشكل فعال، فيتامين ج ومكونات أخرى مثل القلويدات والفلافونويد والبوليفينول وفيرة في بذور البابايا، هذه المواد كلها مضادة للالتهابات بطبيعتها. نتيجة لذلك ، فهي تساعد في منع وعلاج الالتهابات في حالات مثل النقرس والتهاب المفاصل وغيرها.

5. صحة القلب

زيادة استهلاك البابايا قد يحسن صحة القلب، وفقًا للدراسات ، قد تساعد الأطعمة الغنية بالليكوبين وفيتامين سي في الوقاية من أمراض القلب، تحتوي البابايا على مضادات الأكسدة التي قد تساعد قلبك على البقاء بصحة جيدة وتعزز فوائد الكوليسترول الحميد "الجيد".

6. يقلل من تقلصات الدورة الشهرية

يعتبر الكاروتين الموجود في البابايا ضروريًا لمساعدة الجسم في التحكم في إنتاج هرمون الاستروجين، يمكن أن تساعد بذور البابايا في تحفيز الدورة الشهرية، و تساعد في إدارة تقلصات الحيض.

7. يحمي البشرة

يمكن أن تساعد البابايا في جعل بشرتك تبدو أصغر سنًا وأكثر تناسقًا بالإضافة إلى الحفاظ على صحة جسمك، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا من التجاعيد والترهلات وتلف الجلد الآخر الذي يصاحب الشيخوخة ناتج عن نشاط الجذور الحرة المفرط، يحمي الليكوبين وفيتامين C من البابايا بشرتك ويمكن أن يقلل من أعراض الشيخوخة.

8. يعزز صحة الشعر

نظرًا لاحتوائه على فيتامين أ، وهو عنصر غذائي ضروري لتكوين الزهم الذي يحافظ على تغذية الشعر ، فإن البابايا رائعة أيضًا للشعر. يعتمد نمو جميع أنسجة الجسم ، بما في ذلك الجلد والشعر ، على فيتامين أ. لتكوين الكولاجين والحفاظ عليه، الذي يعطي بنية الجلد ، يلزم تناول كمية كافية من فيتامين سي ، والذي يمكن أن تقدمه البابايا.