طريقة عمل ملفوف محشي برغل بالطريقة الأرمنية

المقادير

- مقادير الحشوة :

برغل : كوب (خشن، منقوع في الماء)

البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

بقدونس : كوب (مفروم ناعم)

النعناع : نصف كوب (طازج، مفروم ناعم)

البصل الأخضر : نصف كوب (مقطع شرائح)

ملح : ملعقة صغيرة

القرفة : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- الملفوف : رأس (مفصول الأوراق)

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : حسب الرغبة

- الماء : حسب الحاجة (مغلي)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- النعناع : ملعقة صغيرة (مجفف)

طريقة التحضير

في قدر على النار، اسلقي أوراق الملفوف في ماء مملح حتى تصبح طرية.

في وعاء، اخلطي البرغل مع البصل، البقدونس، النعناع والبصل الأخضر.

نكهي بالملح، الفلفل الأسود، القرفة والبهارات المشكلة، واخلطي المكونات جيداً.

مدّي ورقة من الملفوف على سطح صلب وضعي وسطها ملعقتين كبيرتين من الحشوة بطريقة أفقية.

اطوي طرفي الورقة نحو الداخل حتى لا تخرج منها الحشوة ثم لفيها على شكل رول.

أعيدي الكرة حتى الانتهاء من كمية الحشوة.

صفي لفائف الملفوف داخل قدر واغمريها بالماء المغلي.

رصيها بطبق زجاجي مقاوم للحرارة وضعي القدر على نار قوية حتى الغليان.

خففي النار واتركي الملفوف لساعة إضافية حتى ينضج.

في وعاء، اخلطي الزيت مع الليمون الحامض، الثوم، الملح والنعناع المجفف.

اسكبي الصلصة فوق الملفوق وحركي القدر جيداً.

اتركيه على النار لـ5 دقائق إضافية ثم قدميه.

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