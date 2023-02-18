طريقة عمل اللحم المشوي في الفرن بالتوابل الرائعة والروائح الشهية

تختلف طرق شي اللحم من مطبخ لآخر ومن بلد لآخر بحسب نوع التوابل المستخدمة فيه. وهناك المطبخ الهندي الذي يشتهر بالتوابل الرائعة والروائح الشهية. كما يتميز أيضًا بكون الوصفات بسيطة وشهية وصحية.

المقادير4 - 6 اشخاص

2 كيلو لحم شرائح ستيك متوسطة

التتبيلة

2 حبة طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة بهارات مسالا هندي

حبة بصل كبيرة مفرومة

5 فصوص ثوم مهروس

1/2 ملعقة صغيرة جنزبيل

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كسبرة

1/2 ملعقة صغيرة كاري حار

حبة فلفل أخضر حار

1/2 ملعقة بابريكا حلوة

ملح وفلفل

عصير ليمونة كبيرة

أوراق زعتر أخضر

4 ملاعق زيت نباتي

طريقة التحضير

في وعاء للتتبيل ضعي مقادير التتبيلة وقلبيها جيدًا.

ضعي شرائح اللحم في التتبيلة وقلبيها على الوجهين.

غطي الوعاء واحفظيه بالبراد ليلة كاملة لتتشرب قطع اللحم من التتبيلة وحتى تلين أنسجتها.

أخرجيها قبل الشوي بساعة حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة.

إدهني سلك الشواية بفرشاة بالزيت وضعيها في صينية أو صاج فرن، ثم سخني الفرن لدرجة حرارة مناسبة، ثم رصي قطع اللحم متباعدة عن بعضها فوق السلك.

ضعي الصاج في الفرن على درجة 190 مئوية لمدة 20 دقيقة على الرف السفلي، ثم غطيه بورق فويل واتركيه 30 دقيقة أخرى على الرف الأوسط.

قلبي اللحم على الوجه الآخر حتى النضج، وأشعلي الشواية في موقد الغاز ليحمر الوجه.

ضعي قطعة فحم مشتعلة في صاج الفرن وأغلقي ورق الفويل واتركيها 10 دقائق لتتشرب من رائحة الفحم.

قدمي شرائح اللحم المشوي مع الأرز والسلطة الخضراء بالهنا والشفا.

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