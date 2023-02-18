طريقة عمل ستيك الفراخ اللذيذ

القاهرة ـ سليم إمام المقادير6 اشخاص كيلو فراخ (شرائح ستيك)

1/2 ملعقة صغيرة ملح و فلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر

1/2 ملعقة كسبرة جافة

4 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حبة ليمون

الخضار

1 حبة بطاطس

1 كوسة 5 حبات بروكلي

250 غرام مشروم

2 جزر

1 بسلة

200 غرام فاصوليا خضراء

1 بصلة كبيرة

للتزيين

ملعقتين قبار

حفنة بقدونس مفري طريقة التحضير جهزي التتبيلة في وعاء عميق مع الملح والفلفل والزعتر والكسبرة والثوم المهروس و زيت زيتون وعصير ليمون. تبلي الفراخ في التتبيلة واتركي الوعاء مُغطى بالبراد لمدة 3 ساعات، يُفضل ليلة كاملة. إغسلي الخضروات جيدًا ثم قطعيها حسب الرغبة شرائح مستديرة أو طولية. تبلي الخضروات في صينية فرن بالملح والفلفل وزيت الزيتون وماء يكفي لتغطية الخضار. غطي الخضروات بورق فويل وضعي الصينية في الفرن على درجة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة. إدهني الشواية بالزيت وسخنيها ثم ضعي شرائح ستيك الفراخ مع الملاحظة حتى تبدأ في النضج ثم قلبي على الوجه الآخر حتى تمام النضج. قدمي ستيك الفراخ مع الخضار بالفرن كوجبة متكاملة صحية مع السلطة الخضراء والأرز الكامل. زيني بالقبار والبقدونس وبالهنا والشفا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : أفضل مطاعم الستيك هاوس الفاخرة في الرياض نصائح تنظيف الـ"تابرووير" البلاستيك لتخزين الأطعمة

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