فيروس غامض يتفشى في غينيا و منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً عاجلاً

آثار الفيروس الجديد ماربورغ القلق في العالم بعد إعلان دولة في غينيا الاستوائية عن وفاة تسعة أشخاص بهذا الفيروس بعد تفشي العدوى فيها مما جعل منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئا لمناقشة الوضع.

أول ظهور لفيروس ماربوغ

وأطلقت منظمة الصحة على اجتماعها "المرض الفتاك" نظراً لقدرة الفيروس على قتل المصابين به بنسبة 90%.

ويعد الفيروس الجديد شديد الخطورة وهو يشابه فيروس إيبولا لأنه يظهر في الخفافيش في البداية، لكن له الكثير من الأعراض الخاصة به والتي يمكن من خلالها تشخيص الحالة المصابة به.

ولا يعد فيروس ماربورغ ليس جديداً حيث كان أول ظهور له في عام 1967، واكتشف في مختبرات ماربورغ بألمانيا وفي بلجراد وصربيا أيضا حيث تفشى الفيروس في تلك المناطق بكثرة.

أعراض الإصابة بفيروس ماربوغ

وتتمثل أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ في الآتي:-

الإحساس بالإعياء ووعكة صحية شديدة والصداع.

آلام في المفاصل ووجع في العضلات.

إصابة الشخص بحمى شديدة في اليوم الأول من دخول الفيروس في الجسم ويتبع الحمى وهن تدريجي وسريع.

وفي اليوم الثالث من إصابة الشخص بالفيروس يشعر بالتعب والإسهال المائي الحاد مع ألم في البطن وغثيان وقيء ويستمر هذا الوضع لمدة أسبوع كامل.

وفي بعض الحالات الشديدة يصيب ماربورغ الأشخاص ويسبب لهم نزيف في اليوم الخامس اليوم السابع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منظمة الصحة العالمية تعلق المزيد من التحقيقات حول أصل "كوفيد-19"

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن "كوفيد-19" ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة