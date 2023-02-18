شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على عقار جديد لعلاج اضطراب الكلى المسبب للفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ترافير ثيرابيوتكس، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، منحت موافقة عاجلة على عقارها لعلاج نوع من أمراض الكلى المزمنة، IgAN ، لدى البالغين المعرضين لخطر كبير للإصابة بالفشل الكلوي.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، يأتي الدواء، مع تحذير من مخاطر حدوث التهاب بالكبد والعيوب الخلقية، حيث سيحتاج المرضى إلى اختبار سمية الكبد قبل بدء تناول الدواء، مضيفا، إنه أثناء العلاج، سيتم تصنيف المرضى لبيانات السمية على وتيرة شهرية لأول 12 شهرًا ، ثم مرة واحدة كل 3 أشهر

وأشار موقع وكالة رويترز، إلى أن العقار الجديد قد حصل على الموافقة ضد نوع من أمراض الكلى المزمنة التى تسبب الفشل الكلوى، والذي تم الموافقة عليه اليوم من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA".

وسيتم تسعير العقار الجديد بسعر 9.900 دولار شهريًا، مما يجعله أرخص من تكلفة من عقاقير أخرى البالغة 14.160 دولارًا في الشهر أو 170.000 دولار في السنة.

ويقدر المحللين، أنه بالنسبة لهذا العام، يمكن أن يحقق العقار حوالي 35 مليون دولار في عام 2023 من مبيعات عقار الكلى، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة المبيعات 745 مليون دولار في الولايات المتحدة، كما تتوقع الشركة إطلاق الدواء بحلول نهاية الشهر من خلال موزعيها المتخصصين والصيدليات المتخصصة في الولايات المتحدة.

يحدث اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي (IgA) ، والذي يُطلق عليه أيضًا مرض بيرجر، عندما تتراكم الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعي A ، والبروتينات التي يصنعها الجهاز المناعي لحماية الجسم، في الكلى، مما يؤدي إلى إتلاف الأنسجة وتسريب الدم والبروتين في البول.

وقال موقع وكالة رويترز، يؤثر تلف الأنسجة على قدرة الكلى على الترشيح، ويتطور في النهاية إلى المرحلة النهائية من الفشل الكلوي، يقدر المحللون أن حوالي 150 ألف مريض يعانون من هذه الحالة في الولايات المتحدة.