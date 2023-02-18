شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على صحة أبنائك..أطعمة تساعد في منع سوء التغذية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث نقص التغذية عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن ، ليعمل بشكل صحيح، فيما يلي بعض الأطعمة الصحية والمغذية للغاية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة تساعد في منع نقص التغذية اللبنشرب الحليب المدعم يثري جسمك بالبروتين والكالسيوم والصوديوم والفوسفور ، وكذلك فيتامين أ ، ب ، د ، هـ.

البيضسيساعد تضمين البيض في نظامك الغذائي اليومي في تلبية متطلباتك من البروتين وتوفير اليود والكالسيوم والصوديوم وفيتامين د. المكسراتحفنة من المكسرات كل يوم تمنحك اليود وكذلك فيتامين A و C و E و K. البرتقال والليمونيمنحك تناول هذه الفاكهة اللذيذة فيتامين C و D ، مما يساعد على منع نزيف اللثة والإسقربوط ونمو العظام غير السليم. البطاطسمصدر غني وصحي للكربوهيدرات ، إلى جانب الصوديوم والفوسفور وفيتامين هـ.





الطماطميوفر لك تناول الطماطم بشكل يومي فيتامين أ للوقاية من مشاكل الرؤية، وفيتامين ك للوقاية من النزيف.





الموزيعتبر الموز مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم الضروري للحفاظ على ضغط الدم وتوازن درجة الحموضة في الجسم.