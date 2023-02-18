شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقاومى آلام المفاصل فى الشتاء.. نصائح سهلة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما لا يوجد دليل ملموس على العلاقة بين الطقس البارد وآلام المفاصل، ألقت دراسات باللوم على الضغط الجوي ، وهو قياس وزن الهواء، وبالتالي ، هناك ضغط أقل على أجسامنا من الهواء.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم الأوتار أو العضلات أو المفاصل أو الأنسجة المتندبة، مما يؤدي إلى الشعور بالألم. قد يكون السبب المحتمل الآخر هو أن بعض دمائنا تنتقل بعيدًا عن أذرعنا وأرجلنا إلى أعضائنا الحيوية في الشتاء، ومع ذلك ، فإنه يزيل الدفء من مفاصلنا، مما يجعلها أكثر تألماً.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي قلة ضوء الشمس خلال فصل الشتاء إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) وضعف العظام والمفاصل، ومن ثم ، إليك 7 نصائح لمحاربة آلام المفاصل في الشتاء وفقا لموقع " onlymyhealth":

ارتدِ ملابس دافئة:

اعتمادًا على المناخ في المكان الذي يعيش فيه المرء ، يجب على المرء ارتداء ملابس شتوية دافئة أو ارتداء طبقات من الملابس.

البقاء دافئًا :

يمكن أن يكون استخدام بطانية كهربائية أو كيس ماء ساخن أو وسادة تدفئة كهربائية عند الراحة أو النوم مفيدًا.

أخذ حمام دافئ:

السباحة في حمام ساخن هو تمرين جيد ومهدئ للمفاصل. وبالتالي ، يمكن أيضًا الحصول على الراحة من الاستحمام بالماء الدافئ.

مكمل فيتامين د:

قد يؤثر انخفاض مستويات فيتامين د في الشتاء على مدى حساسية الشخص تجاه آلام المفاصل، يزيد نقص فيتامين د أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية:

يمكن تضمين الأفوكادو وبذور الكتان والجوز والأسماك في النظام الغذائي.

الحفاظ على وزن صحي:

يمكن أن تساعدنا التمارين في البقاء نشطين ، وبالتالي تساعد في تخفيف آلام المفاصل خلال فصل الشتاء.

الحفاظ على نظام غذائي صحي:

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي ضروري على مدار العام، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يساعد في الحفاظ على الجسم بصحة جيدة في الشتاء.