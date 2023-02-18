شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبيها للعناية ببشرتك.. منها الدهون والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدى الجميع أن هناك أطعمة تفيد البشرة وتؤدي إلى نقائها دائما، كما أن هناك أطعمة يجب تجنبها للحصول على بشرة صافية نقية، وذلك وفقا لما نشره موقع "إكسبريس " البريطاني.

أوضحت إحدى الدراسات أن اتباع النظام الغذائي الصحي يلعب دورا هاما في الحصول على بشرة نقية ، بجانب تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض الوجه، مثل التجاعيد ، وشحوب البشرة وحب الشباب الذي ينتج عن التغيرات الهرمونية والجينات، وأيضا عوامل الجو السيئة.

وأضافت الدراسة أن حب الشباب يعد حالة جلدية شائعة تصيب كلا من المراهقين والعديد من البالغين. وله تأثير كبير على الثقة بالنفس وصورة الجسد.

ومن جانبها قال الدكتورة هارييت سميث أخصائية التغذية أنه في حين أن حب الشباب ناتج بشكل أساسي عن التغيرات الهرمونية والجينات، فإن إجراء تغييرات صغيرة على نظامنا الغذائي ونمط حياتنا يمكن أن يفيد صحة الجلد.

وأوضحت اختصاصية التغذية: "النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط يحتوي على الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والبروتين الخالي من الدهون يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب".

الأطعمة الثلاثة التي يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية

1.الألبان:

هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت منتجات الألبان مرتبطة بحب الشباب، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود صلة محتملة والبعض الآخر لا يجد أي علاقة بين الاثنين.

وتناول الحليب والجبن والمنتجات الأخرى التي تحتوي على منتجات الألبان، مثل الشوكولاتة والكعك والبسكويت، إذا كان حب الشباب لديك سيئا للغاية فهو يؤثر على مدي تواجده لديك.

وأوضحت هارييت: "إذا اخترت تجنب منتجات الألبان، فإن اتباع نظام غذائي خال من منتجات الألبان جيد التخطيط وصحي ومتوازن يمكن أن يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

ومع ذلك، فإن استبعاد منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية يعني أنك قد تفقد بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين B1 واليود. وستحتاج إلى استبدالها في نظامك الغذائي، إما من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية.

2.السكر الإفراط في تناول السكر ضار بصحتنا العامة، لكن هل تعلم أن السكر يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ بكثير."وجدت بعض الدراسات أن تناول الكثير من الأطعمة السكرية هو عامل خطر لحب الشباب.فيجب التقليل منعه ويفضل منعه لحين الوصول لمرحلة التعافي من اثار حب الشباب. 3.الدهون اتباع نظام غذائي غني بالدهون قد يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب، ومع ذلك، ليست كل الدهون "ضارة". لذلك لا يجب التخلص من الدهون من نظامك الغذائي تماما.

حاول تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (مثل اللحوم الحمراء والمعالجة والمعجنات والكعك) واستبدلها بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب (مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والمكسرات والأفوكادو).