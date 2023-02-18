شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للإمساك.. اعرف فوائد السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب معالجة الإمساك من خلال إصلاح العديد من مشكلات نمط الحياة. تشارك أخصائية التغذية لوفنيت باترا العلاجات المنزلية لعلاجها، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

أمعاؤنا تتكون من كائنات دقيقة تشكل ميكروبيومها، يوجد حوالي 200 نوع مختلف من البكتيريا والفيروسات والفطريات في الجهاز الهضمي، أظهرت الأبحاث أن وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من البكتيريا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري ومرض التهاب الأمعاء وحتى التهاب المفاصل الصدفي.

-الزبادي ومسحوق بذور الكتان، الزبادي يحتوي على سلالة من البكتيريا الصديقة أو بروبيوتيك ، تسمى ، والتي تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي ، بينما بذور الكتان مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء ، مما يجعل البراز أكثر ليونة وأسهل تمر.

-فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، يساعد في الحفاظ على صحة القناة الهضمية ، وأخصائي التغذية، أوصت ممزوج بكوب من الماء كأول شيء في الصباح يساعد على تعزيز الهضم وتخفيف الإمساك.

- نخالة الشوفان:نصحت لوفنيت باترا بأن نخالة الشوفان غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما قد يساعد في تخفيف الإمساك ودعم صحة الأمعاء . -السمن والحليب:يعتبر السمن مصدرًا غنيًا لحمض الزبد الذي يحسن التمثيل الغذائي المعوي ويساعد في حركة البراز. وأضافت أن تناول ملعقة صغيرة من السمن في كوب من الحليب الساخن وقت النوم طريقة فعالة للحد من الإمساك في صباح اليوم التالي . -الخضار الورقية:الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ وبراعم بروكسل والبروكلي ليست غنية بالألياف فحسب ، بل إنها أيضًا مصادر رائعة لحمض الفوليك والفيتامينات C و K. تساعد هذه الخضراوات على إضافة الحجم والوزن إلى البراز ، مما يسهل مرورها من خلالها. القناة الهضمية . -الماء:من الأساسيات كما يبدو ، كتب خبير التغذية أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في علاج الإمساك. وكتبت أن "زيادة تناول السوائل قد يحسن الإمساك ، خاصة عند تناولها مع نظام غذائي غني بالألياف".