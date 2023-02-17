شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يمكن أن تسبب الالتهابات.. منها السكريات المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب غالبًا ما يحدث كطريقة لحماية صحتك عندما يلاحظ الجهاز المناعي أي شيء غريب في الجسم، في حين أن الالتهاب المتقطع يمكن أن يكون وقائيًا، فقد تم ربط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة.

وحسب ما ذكره موقع health إذا كنت تريد محاربة الالتهاب فابدأ بإلقاء نظرة على مطبخك وعندما تضع قائمة مشترياتك أضف أطعمة أقل التهابات، ومزيدًا من الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والفاصوليا والبذور والأسماك الدهنية ".

ومن الأطعمة التي تسبب الالتهاب 1: السكريات المضافة

أصبح من الصعب بشكل متزايد تجنب السكريات المضافة لأن مصنعي الأغذية يضيفون جرعات كبيرة لتحسين نكهة العديد من الأطعمة المعبأة. لكن تظهر الأبحاث أن استهلاك الكثير من السكر المضاف يؤدي إلى التهاب مزمن.

فعندما تهضم شيئًا ما يدخل السكر إلى دمك ثم يضع الأنسولين السكر في خلاياك لمنحها الطاقة ولكن عندما يكون هناك الكثير من السكر في وقت واحد ، يحاول الأنسولين تخزين الفائض في الخلايا الدهنية، مما يؤدي إلى زيادة حجمها بمرور الوقت تظهر الأبحاث أن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أو مقاومة الأنسولين ، وهو ما يرتبط بحالات التمثيل الغذائي الأخرى.

2:الدهون المتحولة

ينتج مصنعو المواد الغذائية الدهون المتحولة من خلال عملية الهدرجة، حيث تؤدي إضافة الهيدروجين إلى الدهون إلى تغيير ملمسها وقوامها وفترة صلاحيتها، لكن الباحثين وجدوا أنه لا يوجد مستوى آمن من الدهون المتحولة للاستهلاك لذلك يوصى بتناول أقل من جرام واحد من الدهون المتحولة كل يوم.

ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). يمكن أن يزيد كلا الإجراءين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 والالتهابات الشديدة.

3: اللحوم الحمراء والمعالجة

يتم تمليح اللحوم المصنعة أو معالجتها أو تخميرها أو تدخينها لأغراض النكهة أو الحفظ تظهر الأبحاث أن اللحوم الحمراء والمعالجة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تسبب الالتهابات.

4: أوميجا 6S

أحماض أوميجا 6 الدهنية هي دهون يستخدمها جسمك للحصول على الطاقة نظرًا لأن جسمك لا يستطيع صنعها ، فإنك تحصل عليها من الأطعمة التي تتناولها.

نحن بحاجة إلى هذه الأحماض الدهنية من أجل النمو الطبيعي والتطور كما أنها تساهم في النوع الجيد من الالتهابات في الجسم التي تساعد على شفائك ، لكن الأبحاث تظهر أنك بحاجة إلى توازن صحي لأوميجا 6 في جسمك، يساعدك تناول أوميجا 3 على تحقيق هذا التوازن، إذا لم يكن لديك ما يكفي من أوميجا 3 وعدد كبير جدًا من أوميجا 6 ، فإنك تخلق استجابة مؤيدة للالتهابات.

5:الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة يتم تجريدها من التغذية وتفتقر إلى الألياف. "هذه الكربوهيدرات المصنعة أصبحت الدعامة الأساسية في كثير من وجبات الناس."

تظهر الأبحاث أن الكربوهيدرات المكررة قد تسبب التهابًا في جسمك "إنه مشابه للسكريات المضافة لأن لا شيء يبطئ تكسيرها، و إنها تضرب مجرى الدم بسرعة وتزيد من نسبة السكر في الدم كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يخلق استجابة التهابية ، ويحاول جسمك إزالة السكر من دمك ، لذلك فهو يحفز هذا الالتهاب.