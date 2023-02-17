شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض للأسنان يمكن علاجها بدون "حشوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثير من الناس أن التسوس لا يمكن علاجه إلا بحشوات الأسنان لكن هذا ليس صحيحًا، هناك بعض الأمراض في الأسنان لا تتطلب استخدام "حشوات الأسنان"، نتعرف على هذه الأمراض في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

تتكون حشوات الأسنان عادةً من خليط من المعادن أو البلاستيك أو الزجاج أو مواد أخرى لإصلاح الأسنان أو ترميمها يتم استخدامها لملء التجويف، حيث قام طبيب أسنانك بإزالة جزء من أسنانك بسبب التسوس.

تقليديا ، اعتاد أطباء الأسنان ملء كل تجويف ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا والبحث، هناك عدد من الحلول الإضافية التي يمكن الوصول إليها هناك أيضًا العديد من الحالات التي لا تكون فيها حشوات الأسنان ضرورية بالفعل.



بسبب مدى الألم وعدم الراحة في حشوات الأسنان ، يحاول غالبية الناس تجنب الحصول عليها لذلك ، نقوم بتفصيل بعض المشاكل التي لا تتطلب حشوات الأسنان ولكن يمكن علاجها باتباع روتين وقائي للأسنان.

فيما يلي 4 أمراض يمكن علاجها بدون حشو الأسنان 1. بقع بيضاء على الأسنانهذه هي عيوب المينا الأكثر شيوعًا والتي لا تحتاج إلى علاج لأنها تشير فقط إلى نقص الكالسيوم أثناء التطور ويمكن تجاهلها، هناك طرق أبسط لتفتيح أو إخفاء هذه البقع إذا كانت غير مريحة لا يمكن عمل ملء لهذه التجاويف إلا إذا فشل كل شيء آخر.

2. تسوس بدون تجاويفمصطلح تجويف يعني حرفيا اختراق في سطح السن ويشير إلى الأسنان المتسوسة التي نتجت عن نشاط بكتيري إذا لم يكن هناك خرق، فقد بدأ الاضمحلال فقط ، ويمكن إيقافه أو على الأقل، ابقائه تحت السيطرة.

يقوم كل طبيب أسنان باختبار تسوس لمعرفة ما إذا كانت التجاويف قد تكونت؛ عندها فقط يوصى بالتدخل؛ بخلاف ذلك ، يتم تنفيذ إرشادات صارمة بشأن نظافة الفم ، باستثناء الصغار غير القادرين على العناية بأسنانهم.

3. جوانب الكشطعلى وجه الخصوص على أسطح المضغ للأسنان الخلفية، يمكن للأسنان أن تظهر هذه العيوب ذاتية التنظيف مع تقدم العمر أو التعرض لضغوط شديدة، يمكن أن تكون هذه بدون أعراض تمامًا أو حساسة قليلاً فقط، مما يجعل الحشوات غير ضرورية. 4. رقائق المينابدلاً من إضافة الحشوات، يمكن دائمًا إصلاح الرقائق الصغيرة أو الأسطح غير المستوية من المينا عن طريق تقنية تنعيم هذه المناطق أو إعادة تشكيلها. كيف تتحقق إذا كنت بحاجة إلى حشو أسنان؟حشو الأسنان (حشو أعمق حتى يتعافى الجذر) وعلاج إضافي قد يكون ضروريًا إذا كان هناك تسوس عميق يغلق على عصب السن مع ألم أو تورم أو صديد. قد يؤدي التأخير في العلاج والمناطق التي يصعب التحكم فيها إلى مشاكل مستقبلية ، مثل فقدان الأسنان البنيوي الكبير أو الألم المزمن.