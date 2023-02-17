شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب تجنبها لو عندك مستويات عالية من هرمون الاستروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب هرمون الإستروجين دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة الإنجابية للمرأة، على الرغم من أنه يطلق عليه غالبًا "الهرمون الأنثوي" ، إلا أن الإستروجين يساعد في الأداء السليم لأجسام الذكور أيضًا، علاوة على ذلك ، يتأثر التمثيل الغذائي وكثافة العظام أيضًا بالإستروجين، عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى بكثير من هرمون البروجسترون فقد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وانتباذ بطانة الرحم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) لدى النساء.

تؤدي هيمنة الإستروجين إلى فترات غير منتظمة ، وتساقط الشعر والصداع النصفي والهبات الساخنة لدى النساء، في الرجال ، يمكن أن يظهر في شكل العقم ، ومن أهم طرق التعامل مع هذه الحالة إجراء تغييرات في النظام الغذائي، وإليك العناصر الأساسية التي يجب الابتعاد عنها إذا كان لديك مستويات عالية من هرمون الاستروجين بشكل غير طبيعي وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

5 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مهيمنًا بالإستروجين 1. اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة:

يمكن أن يؤدي استهلاك هذا النوع من اللحوم إلى تراكم هرمون الاستروجين ، خاصة عند الإناث، أظهرت الأبحاث أنه يعرضهن أيضًا لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي بدلاً من ذلك ، اختر الأنظمة الغذائية المتوسطية والنباتية ، حيث يمكن أن تكون فعالة جدًا في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين، لاحظ أن بعض الخبراء يقترحون تقليل تناول البقوليات وفول الصويا لأن كلاهما غني بالفيتويستروجنز.

2. السكر المكرر والكربوهيدرات:

هذان هما الجانيان الشائعان المسئولان عن العديد من المشاكل الصحية، كما أنها موجودة دائمًا في الأطعمة المعبأة والمعالجة ، مما يؤدي إلى حدوث خلل في مستويات السكر في الدم ومستويات الهرمونات، اختر الحبوب الكاملة والمكونات الأخرى لنظام غذائي غني بالألياف لتقليل كمية الإستروجين في جسمك، سيؤدي الاستغناء عن السكر المكرر والكربوهيدرات في نظامك الغذائي إلى تمهيد الطريق لنمط حياة صحي بشكل عام.

3. منتجات الألبان:

تميل الأطعمة ذات الأصل الحيواني إلى احتواء مكونات الإستروجين نفسها، وبالتالي ، يوصى بالحد من تناول الحليب ومنتجات الألبان لتنظيم مستويات الهرمونات لديكن بالنسبة لبعض الأشخاص ، تؤدي منتجات الألبان واللحوم الحمراء إلى زيادة الوزن، كثيرًا ما ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من هيمنة الإستروجين بممارسة الرياضة بانتظام وفقدان الوزن لاستكمال التغييرات الغذائية.

4. حلويات:

يرتبط السكر ارتباطًا جوهريًا بالعديد من الهرمونات في جسمك، يمكن أن تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة الخلايا الدهنية ، مما يزيد من إفراز هرمون الاستروجين في الجسم، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأطعمة قليلة الدسم موصى بها لأولئك الذين يهيمنون على هرمون الاستروجين، بالإضافة إلى ذلك ، تشير الدراسات إلى أن مستويات الأنسولين المرتفعة يمكن أن ترفع مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون في الجسم ، مما يسبب المزيد من المضاعفات.

5. القهوة:

يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بهيمنة الإستروجين تجنبها لأن الإفراط في تناول الكافيين قد ارتبط بعدم التوازن الهرموني.