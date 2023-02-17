شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة تساعد في التخلص من الانتفاخ.. منها البقدونس والان مع تفاصيل الخبر
مسببات يومية للانتفاخ
أنت متوتر للغاية
أنت قليل الحركة قليلاً
لسوء الحظ ، كثير من الناس لا يحركون أجسادهم كثيرًا أو كثيرًا كما ينبغي : أكثر من واحد من كل خمسة بالغين غير نشط في جميع الولايات باستثناء أربع ، وفقًا لخرائط CDC المحدثة لمستويات عدم النشاط العالية في أمريكا.
اطعمة تساعد في التخلص من الانتفاخ
كرفس
وفقًا لفيلر ، فإن الكرفس عبارة عن 95 % من الماء وغني بالبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي دقيق رئيسي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم. "إنها أيضًا مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان ، والتي تساعد على إضافة كتلة إلى البراز وكذلك تحريكه عبر الجهاز الهضمي ، مما يقلل من انتفاخ الماء والغاز"
زنجبيل
يقول فيلر إن الزنجبيل له تأثير طارد للريح ، مما يعني أنه يساعد على تحسين الهضم وتقليل تكوين الغازات التي تسبب الانتفاخ.
البَقدونس
البقدونس هو مدر طبيعي للبول يساعد على إفراز الماء الزائد من الجسم ، مما يقلل من الانتفاخ المرتبط بالماء ، كما يقول فيلر. يعتبر أيضًا عشبًا طاردًا للريح ، مما يساعد على تقليل تكوين الغاز. احصل على وصفة القرع الصيفي بالبصل الأخضر والفلفل الحار والبقدونس .