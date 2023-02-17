تجربتي مع رجيم البرجر الصحي لخسارة الوزن الزائد في اسبوع

بيروت - نادين محمد - تجربتي مع رجيم البرجر لاستعادة الرشاقة لا تصدق. فمن المعروف ان هذا النوع من الطعام يحتوي على مواد دسمة تسبب اكتساب الوزن الزائد. لكنني تعرفت على هذه الحمية عن طريق احدى المتخصصات في مجال التغذية. وعلمتني انه يمكنني ان احضر هذا الطبق بطريقة صحية وان اتبع هذا الرجيم لمدة اسبوع واحد. ولهذا شعرت بالحماس وقررت بدء تجربتي مع رجيم البرجر الغريب والسريع من اجل تخسيس الوزن الزائد واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة جداً.

طريقة الرجيم

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ترددت كثيراً قبل ان ابدأ تجربتي مع رجيم البرجر. فكل اختصايات التغذية يحذرن من تناول هذا الطبق بشكل متكرر. والسبب ان كل 100 غ منه يحتوي على ما لا يقل عن 295 سعرة حرارية. لكنني عرفت في المقابل انه يمكن اعداده بطريقة صحية بحيث يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون. كذلك اطلعت على قواعد الرجيم وقمت بتطبيقها بشكل جيد.

اولاً حرصت على تحضير هذا الطبق في المنزل وعلى عدم تناول ذلك الذي يتم تحضيره في المطاعم المتخصصة. وهكذا يمكن الاستفادة منه من اجل الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار.

في اليومين الاول والثاني

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تناولت وجبة فطور تحتوي على قطعة صغيرة من جبنة خفيفة الدسم، مع قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. احتوت وجبتي الخفيفة على قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، بيضة مسلوقة وطبق من السلطة الخضراء.

وجبة الغداء. تناولت قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج الخالي من الدهون مع طبق صغير من شوربة محضرة من دون زيوت.

العشاء. خلال هذه الوجبة كان بإمكاني تناول قطعتين صغيرتين من لحم البرغر المشوي مع 4 شرحات صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم والسلطة الخضراء.

اليومان الثالث والرابع

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الفطور. حرصت على اكل بيضتين مسلوقتين مع قطعة صغيرة من جبة خفيفة الدسم وقطعة متوسطة الحجم من توست محمص مخبوز من الحبوب الكاملة.

الغداء. تناولت قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون مع طبق من السلطة.

العشاء. سمح لي هذا الرجيم بتناول قطعتين مشويتين من لحم البرغر الخالي من الدهون مع طبق شوربة خضار من دون دسم.

اليومان الخامس والسادس

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الفطور. تناولت بيضتين مسلوقتين وقطعتين صغيرتين من جبنة خفيفة الدسم.

الغداء. حضرت قطعة متوسطة الحجم من الكفتة المشوية من دون دهون مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة خفيفة. اكلت بيضة مسلوقة وكان بإمكاني تناول كوب من الزبادي الطبيعي المروب غير المحلى.

العشاء. اضفت الى مائدتي قطعتين من لحم البرجر المشوي الخالي تماماً من الدهون مع طبق من السلطة الخضراء.

كذلك كان عليّ بحسب ما اشارت اليه الاختصاصية ان اشرب دائماً كمية كبيرة من الماء اي ليترين يومياً مع تجنب تناول المأكولات التي تحتوي على السكر في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

طريقة تحضير البرجر الصحي

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من اجل اتباع رجيم البرجر بطريقة صحيحة تعلمت كيفية تحضير طبق البرجر الصحي.

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المقادير

خبز برجر مصنوع من الحبوب الكاملة

4 حبات من الشمندر المسلوق

12 ملعقة طعام من بذور الشوفان

4 بيضات

حبة طماطم

حبات بصل احمر

4 حبات ثوم

ملعقة طعام من زيت الزيتون

ملح وبهار

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الطريقة

1 يفرم البصل والثوم جيداً.

2 يفرم الشمندر المسلوق ويوضع مع البصل والثوم والشوفان والملح والبهار وزيت الزيتون في الخلاط للحصول على مزيج.

3 يترك الخليط يرتاح لمدة 30 دقيقة في الثلاجة. بعد هذا تصنع منه اقراص متوسطة السماكة وتوضع في الفرن.

4 يمكن تحضير سندويتش البرجر من خلال اضافة كل المكونات الاخرى. وهكذا وباتباع رجيم البرجر تمكنت من خسارة 3 كيلو في اسبوع واحد.