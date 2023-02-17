حرق دهون الفخذين من دون رجيم أو رياضة... جّربي هذا الحزام

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثيرات من مشكلة السمنة في منطقة الفخذين. وهذا ما يمنعهن من ارتداء الملابس الضيقة والأنيقة وحتى من السير والجلوس بطريقة مريحة. ومن المعروف أن التخلص من الوزن الزائد في هذه المنطقة ليس سهلاً ويحدث ببطء شديد في حال اتباع حمية قاسية أو ممارسة التمارين الرياضية الخاصة. ورغم ذلك هو ليس مهمة مستحيلة، إذ يمكن اللجوء إلى حيلة سهلة جداً من أجل حرق دهون الفخذين والتخلص من سمنتهما. كل ما يجب القيام به هو تطبيق وصفة حزان النايلون وزيت جوز الهند.

وصفة حزام الفخذين

إذا كنت تشعرين بالانزعاج من تراكم الدهون في منطقة فخذيك وتريدين أن تخسريها وأن تقومي بتنحيفهما بسهولة وخلال وقت قصير، كل ما عليك القيام به هو أن تحضري حزام جوز الهند بخطوات بسيطة جداً.

- قبل أن تطبقي وصفة الحزام، دلّكي منطقة تجمع الدهون في فخذيك بالقليل من زيت جوز الهند.

- بعد أن تلاحظي نفاذ الزيت إلى أعماق بشرتهما، غلفيهما جيداً لكن من دون ضغط بالنايلون المخصص لحفظ الأطعمة.

- إرتدي ملابس نوم دافئة واخلدي إلى السرير. واحرصي على ألا تنزعي الحزام أبداً طوال الليل.

- قد تشعرين ببعض الانزعاج أثناء النوم وخصوصاً بسبب شدة التعرّق. لكن الأفضل أن تنتظري حتى الصباح التالي لتزيلي الحزام. ومع تكرار هذه الوصفة ستشعرين بحدوث التغيير وبأنك فقدت جزءًا مهماً من حجم الفخذين لديك خلال وقت قصير.

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نصائح مفيدة

-يعتبر حزام النايلون وزيت جوز الهند للتنحيف مفيداً جداً لأنه يساعد على تخليص جسمك من السموم الضارة.

- أثناء تحضير هذا الحزام يمكنك استبدال زيت جوز الهند بمكونات أخرى مثل العسل والطين.

- يساعد هذا الحزام أيضاً على إعادة النعومة والإشراق إلى بشرتك لأنه يخلصها من البقايا الضارة والخلايا الميتة.

- يمكنك استخدام ورق الألومنيوم المخصص لطهو الطعام في الفرن بدلاً من النايلون. فهو يساهم في تهدئة العضلات وتنعيم البشرة أكثر بـ3 مرات مما تفعل الكريمات المخصصة لذلك.