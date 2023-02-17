شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتفاع الكوليسترول فى الدم وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير مستويات الكوليسترول فى الدم حسب العمر والجنس والوزن، وينتج جسم الإنسان المزيد من الكوليسترول مع التقدم فى العمر، وبعد عمر الـ30 يوصى الأطباء بضرورة فحص مستويات الكوليسترول بانتظام.

ويعتبر الكوليسترول غير المنضبط وغير الخاضع للرقابة خطيرًا للغاية لأنه يمكن أن يسبب العديد من الأمراض المرتبطة بالقلب، والتى تشمل ضغط دم مرتفع والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ما يقرب من 94 مليون شخص فى الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتستمر الأرقام فى الزيادة.

ما هو الكوليسترول ومستواه المثالى؟

الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون جيدة وسيئة للجسم، البروتين الدهني منخفض الكثافة مثل الكوليسترول الضار في مجرى الدم، والذى إذا تراكم كثيرًا فى الأوعية الدموية يمكن أن يشكل رواسب دهنية تسمى اللويحات، من ناحية أخرى الكوليسترول الصحى يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يقيس الأطباء كلاً من HDL وLDL ومستويات الكوليسترول الكلية للعثور على النتائج التى توضح مدى خطورة صحة القلب، ومع تقدم العمر تستمر مستويات الكوليسترول في التقلب، اعتمادًا على نمط حياتك والصحة العامة والعوامل البيئية، وبمساعدة فحص الدم قد يصنف الطبيب مستويات الشخص على أنها مرتفعة أو منخفضة أو حدية أو صحية.

وتعتبر مستويات الكوليسترول الكلية التي تقل عن 200 مجم / ديسيلتر صحية للبالغين، حتى تكون قراءات 239 مجم / ديسيلتر مرتفع للغاية ، ويجب أن يدق أكثر من 240 مجم / ديسيلتر أجراس الإنذار.

مستويات الكوليسترول الضار

يقول الأطباء إن المستويات المثالية من LDL يجب أن تكون أقل من 100 مجم / ديسيلتر وأي شيء أعلى من هذا يتطلب العلاج.

كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة

يجب أن تكون مستويات HDL أعلى دائمًا من أجل حياة صحية ولياقة. أولئك الذين لديهم قراءة HDL أقل من 40 ملج / ديسيلتر قد يكون لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب ويجب عليهم استشارة أطبائهم.

أعراض الكوليسترول

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا، لكن غالبًا ما يكون نتيجة لنمط حياة غير صحي، والذي يتضمن تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة، وعدم ممارسة الرياضة ، والسمنة وزيادة الوزن ، والأمراض المصاحبة الكامنة مثل مرض السكري.

وعادة لا توجد أعراض واضحة لارتفاع الكوليسترول ، حتى تكون هناك حالة طبية طارئة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ويقول الأطباء إن النوبة القلبية يمكن أن تحدث عندما تتراكم مستويات الكوليسترول في الدم بشكل كبير مما يؤدي إلى انسداد تدفق الدم إلى الشرايين تقريبًا.

ومع ذلك يمكن أيضًا أن تتفاقم مستويات الكوليسترول بسبب بعض أنواع الأدوية التى قد تتناولها لمشاكل صحية أخرى..

حب الشّبَاب

سرطان

ضغط دم مرتفع

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

إيقاعات القلب غير عادية

زرع الأعضاء

كيف تمنع ارتفاع الكوليسترول؟

بغض النظر عن تاريخ العائلة أو أي مرض آخر متعلق بالقلب، يمكنك دائمًا منع ارتفاع الكوليسترول من خلال تغيير نمط الحياة ، والذي يشمل:

اتباع نظام غذائي صحي

من الجيد دائمًا تناول المنتجات الموسمية الطازجة المليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على تنظيم أعضائك بشكل عام، ينصح الأطباء بتناول نظام غذائي قليل الملح يركز على الفواكه والخضروات. تقليل الدهون المشبعة والتخلص من الدهون المتحولة.

ممارسة التمارين والتدريبات بانتظام

من المهم جدًا ممارسة الرياضة بانتظام، وهو أمر مفيد لقلبك وصحتك بشكل عام، يقول الأطباء إن التمرين يمكن أن يساعد في رفع مستوى HDL، مارس ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين خمس مرات أسبوعيًا أو نشاطًا هوائيًا قويًا لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.

الابتعاد عن التدخين

يقول خبراء الصحة إن التدخين يزيد مستوى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة بشكل كبير، وتحدث الفوائد بسرعة في غضون 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين، حيث يتعافى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب من الارتفاع الناجم عن السجائر.

حافظ على وزنك طبيعي وصحي

تساهم الأرطال الزائدة دائمًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول.

راقب مستويات الكوليسترول بانتظام

يمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة لمستويات الكوليسترول في منع ارتفاعها أو انخفاضها، من الناحية المثالية، يقول الأطباء إن البالغين الأصحاء يجب أن يفحصوا نسبة الكوليسترول لديهم كل 4-5 سنوات، لكن ذلك يعتمد على عمرك أيضًا، والذى يمكن أن يكون عامل خطر.