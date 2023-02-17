أطعمة للرجال والنساء لتحسين مستويات الخصوبة

بيروت - نادين محمد - لا توجد أطعمة معينة يمكن أن تساعد على الحمل، لكن من الممكن تعزيز الخصوبة من خلال تضمين بعض الأطعمة المعروفة بتأثيرها على القدرة على الإنجاب.

تشمل الأطعمة المعززة للخصوبة تلك الخيارات الغنية بالبروتين، وتلك التي تحتوي على مضادات الأكسدة أو الألياف أو الأحماض الدهنية، مثل السلمون أو البروكلي أو التوت الأزرق.

يبدو أن النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة هو الأفضل دائما للأزواج الذين يخططون للانجاب.

يقترح خبراء الصحة دائمًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن، من شأنه تحسين جودة البويضات وكذلك سلامة الحيوانات المنوية من خلال تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

أطعمة لتعزيز الخصوبة:

١- الخضروات الورقية:

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تحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك وفيتامين c، وهما مادتان تساعدان في الإباضة. أثناء الحمل، يقلل من فرصة حدوث الإجهاض ومشاكل الكروموسومات. قومي بتضمين الخضار مثل السبانخ والبروكلي واللفت في نظامك الغذائي للحصول على معظم الفوائد الصحية ، كما أنه يساعد على زيادة جودة الحيوانات المنوية.

٢- الفواكه الجافة والمكسرات:

تعد من المصادر المهمة للبروتين والفيتامينات والمعادن المكسرات والفواكه المجففة. مادة السيلينيوم متوفرة في الجوز وتساعد على تعزيز صحة البويضات. لزيادة الخصوبة ، تناولي القليل من المكسرات والفواكه المجففة.

٣- الطماطم:

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يمكن أن يزيد الليكوبين، الموجود في الطماطم ، من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل بنسبة تصل إلى 70٪. يتم أيضًا تسريع سرعة السباحة للحيوانات المنوية بواسطتها.

٤- البروكلي:

البروكلي غذاء خارق ضروري لمن يحاولن الحمل لأنه مصدر كبير لحمض الفوليك. حمض الفوليك ضروري لحمل صحي. يحتوي البروكلي أيضًا على فيتامين سي، والذي يستخدمه المبيضان لدعم نمو البويضات وضمان حدوث الإباضة على النحو الطبيعي.

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٥- الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو مصدرًا رائعًا لفيتامين ه ، وهو ممتاز لحركة الحيوانات المنوية والتخصيب. تحتوي الحيوانات المنوية على عيوب وراثية يمكن أن تسبب الإجهاض. يساعد فيتامين (هـ) في تقليل عيوب الحمض النووي.

٦- بذور اليقطين:

يساعد الزنك ، الموجود في بذور اليقطين ، على دعم نمو الحيوانات المنوية والبويضات بشكل صحي لدى الرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على ضمان حدوث انقسام الخلايا عادة أثناء الحمل.

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المصدر: موقع parenting