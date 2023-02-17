شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تكتر من الملح.. 5 طرق لتقليل الصوديوم وتحسين صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمريكيون يحبون الأطعمة المالحة والمصنعة كالهوت دوج والبيتزا والفشار ورقائق البطاطس، ولذا تشير الدراسات إلى أنهم من بين أكبر مستهلكي الملح في العالم، فحوالي 90٪ من الأطفال والبالغين يأكلون الكثير منه ، وشهيتهم تتزايد فقط، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

فالملح مصدر غني للصوديوم، والذي يحتاجه الجسم ليعمل بشكل طبيعي، فالمشكلة أن الكثير من الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم الذي يعد عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويحاول الباحثون بدعم من المعهد القومي للقلب والرئة والدم الكشف عن الآليات التي تربط بين الصوديوم الزائد وأمراض القلب، وهي علاقة معقدة غير مفهومة جيدًا. إنهم يأملون ألا تساعد جهودهم فقط في الحد من أمراض القلب ، السبب الرئيسي للوفاة ، ولكن أيضًا تشجع أي شخص يغوص بشكل روتيني في وجبة مالحة لتبني رسالة بسيطة.

فقالت الدكتورة أليسون براون من قسم علوم القلب والأوعية الدموية، إنه يصعب على معظم الناس تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الملح مخفي في كل مكان ولا يدرك الناس دائمًا الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية.

وأكثر من 40٪ من الصوديوم الذي نتناوله يوميًا يأتي من 10 مصادر رئيسية للأطعمة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن بينها: بيتزا ، و شوربات ، وجبن ، و رقائق بطاطس ، دجاج مقلي ، بيض مخفوق وعجة ، وربما من المستغرب ، الخبز واللفائف التي لا تميل إلى المذاق المالح.

وقالت براون إن إحدى أفضل الطرق لتقليل الملح ، وحماية قلبك ، و هي اتباع النُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم ، والتي تحد من الدهون والسكريات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أثناء مع التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفول والمكسرات والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدواجن. كما ثبت علميًا أن حمية الداش التي طورها الباحثون منذ عقود ، تقلل من ضغط الدم.

وكلما قللت من الأطعمة الغنية بالصوديوم وركزت على تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم ، إلى جانب منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم أو الخضار الورقية الداكنة ، كلما كانت صحة قلبك أفضل .

فيما يلي خمس طرق بسيطة لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي:

-اختر الأطعمة الطازجة بدلاً من الأطعمة المالحة والمعالجة:

تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، و تخطي أو قلل من وجبات العشاء المجمدة والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل البيتزا والوجبات السريعة والخلطات المعلبة والحساء المعلب أو المرق، واختر الدواجن والأسماك واللحوم الخالية من الجلد الطازجة أو المجمدة بدلاً من تلك المتبلة أو المعلبة أو المدخنة أو المملحة أو المعالجة، و يتضمن ذلك الحد من اللحوم المملحة أو تجنبها.

-اذهب إلى الأطعمة الخالية من الصوديوم:

تحقق من لوحات حقائق التغذية الموجودة على عبوات الطعام لتحديد مستويات الصوديوم. اختر الأطعمة "منخفضة الصوديوم" أو "خالية من الملح"، فيمكنك أيضًا العثور على أنواع قليلة الملح من وجباتك الخفيفة المفضلة ، مثل رقائق البطاطس والمكسرات.

-استخدم المزيد من الأعشاب والتوابل:

عزز الطعم بالأعشاب والتوابل والليمون والخل أو خلطات التوابل الخالية من الملح بدلاً من الملح.

-قلل من التوابل و "المثبتات" والأطباق الجانبية:

-تحدث إلى خبير تغذية حول طرق التحكم في تناول الصوديوم

تحقق مع اختصاصي تغذية أو طبيب أو ممرضة أو أي مقدم رعاية صحية آخر بشأن تقليل تناول الصوديوم أو تناول عائلتك للصوديوم. من الجيد أيضًا قراءة المعلومات الصحية المحدثة عن الصوديوم من مصادر موثوقة.