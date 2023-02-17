شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع الكولسترول.. أفضل أنواع الجبن الأكثر صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم أنواع الجبن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، وهو ليس الخيار الأفضل إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، إذا كنت تبحث عن جبن لتناوله يوميًا والاستمتاع بكميات أكبر خاصة إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، فإليك أفضل أنواع الجبن الأكثر صحة بشكل عام ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - موزاريلا

الجبن إضافة رائعة للنظام الغذائي لأنه يحتوي على البروتين الذي يساعد في بناء كتلة العضلات ، ويساعد الكالسيوم وفيتامين د في بناء العظام والحفاظ عليها طوال العمر، جبن الموزاريلا منخفض في الدهون المشبعة ، فكل 3 جرامات يحتوى على 15 ملليجرام من الكوليسترول ، وهي نسبة منخفضة بشكل خاص مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى.

2 - الجبن القريش

يمكن أن يكون الجبن القريش خيارًا رائعًا لصحة القلب والأوعية الدموية لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة الدهون، نظرا لاحتوائها على البكتيريا الحية النشطة لميكروبيوم أمعائك ، والتي تشير الأبحاث إلى أنها مرتبطة بصحة القلب.

3 - فيتا

تحتوى جبن الفيتا على 25 ملليجرام فقط من الكوليسترول لكل أونصة وأقل في الدهون المشبعة ، مقارنة بمعظم أنواع الجبن بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام كمية أقل منه بشكل عام في أطباقك ، ولكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع بنكهة رائعة لتذوقها.

4 - الريكوتا منزوع الدسم جزئيًا

ينصح بتناول جبن ريكوتا منزوع الدسم جزئيًا لأنه يوفر 19 ملليجرامًا من الكوليسترول لكل ربع كوب و 3.5 جرام من الدهون المشبعة ، مما يجعلها أقل من أنواع الجبن الأخرى.

5 - جبن قليل الدسم

يجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أن يتطلعوا إلى تقليل تناولهم للدهون المشبعة ، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار الجبن الخيطي قليل الدسم مثل جبن الموزاريلا منزوع الدسم جزئيًا و 2٪ من أنواع الجبن الشيدر، تحتوي معظم الأجبان الخيطية على 70-80 سعرة حرارية وحوالي 5 جرامات فقط من إجمالي الدهون (3 جرامات مشبعة) لكل حصة ، مما يجعلها اختيارًا ممتازًا.