شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خفقان القلب.. الأسباب وطرق التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفقان القلب هو الشعور بأن قلبك يفتقد دقات القلب أو التسارع ، يمكن أن يحدث الخفقان في أي وقت ، حتى لو كنت تستريح أو تقوم بأنشطة عادية، على الرغم من أنها قد تكون مذهلة، إلا أن الخفقان عادة لا يكون خطيرًا أو ضارًا ومع ذلك ، يمكن أن تكون مرتبطة أحيانًا بنظم القلب غير الطبيعي الذي يحتاج إلى عناية طبية، يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن خفقان القلب وفقا لما ذكره موقع clevelandclinic

س: على من يؤثرخفقان القلب؟

يعد خفقان القلب أكثر شيوعًا عند النساء والأشخاص المعينين للإناث عند الولادة ، ولكن يمكن لأي شخص أن يتعرض لها.

يمكن للناس أن يصابوا بخفقان القلب في أوقات مختلفة من حياتهم، و يمكنك الحصول عليها في سن المراهقة ، أثناء الحمل أو أثناء انقطاع الطمث، على سبيل المثال.





س:ما مدى شيوع خفقان القلب؟

خفقان القلب شائع وجدت إحدى الدراسات أن 16٪ من الأشخاص رأوا مقدم الرعاية الأولية لديهم بسبب خفقان القلب أيضًا ، يعد خفقان القلب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارة طبيب القلب.

س:ما هي أعراض خفقان القلب؟

قد تشعر أعراض خفقان القلب كما لو أن قلبك:

يمكنك أن تشعر بخفقان القلب في صدرك ، وكذلك في رقبتك أو حلقك، من المرجح أن تكون أعراض الخفقان مرتبطة بنظم القلب غير الطبيعي إذا كان لديك:

-أمراض القلب .

-عوامل الخطر الهامة لأمراض القلب.

-صمام قلب غير طبيعي.

س:كم من الوقت يستمر خفقان القلب؟

عادة لا يستمر خفقان القلب لفترة طويلة عادة ما تستمر بضع ثوانٍ أو دقائق ، لكنها تستمر أحيانًا لفترة أطول.

س:ما الذي يسبب خفقان القلب؟

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأشياء خفقان القلب ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

-المشاعر مثل القلق والتوتر والخوف والذعر..

-الحمل.

-مادة الكافيين.

-فرط نشاط الغدة الدرقية .

-انخفاض مستويات السكر أو البوتاسيوم أو الأكسجين.

-انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الدم.

-حمة.

-فقر الدم .

-الجفاف .

-فقدان الدم.

-الأدوية مثل أجهزة استنشاق الربو وحاصرات بيتا التي تتناولها لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وأدوية الغدة الدرقية وأدوية عدم انتظام ضربات القلب.

-بعض أدوية السعال / البرد ، بما في ذلك مزيلات الاحتقان.

-بعض المكملات العشبية والغذائية.

-استخدام العقاقير الترويحية مثل الكوكايين والأمفيتامينات (السرعة).

-كحول.

س:متى يصاب الناس بالخفقان؟

يمكنك الحصول على خفقان القلب في أوقات مختلفة من حياتك حيث يعاني بعض الأشخاص من:

-خفقان القلب مع القلق يمكن أن يكون خفقان القلب جزءًا من رد فعل جسمك لمشاعر القلق أو الذعر.

-خفقان القلب بعد الأكل يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أو الغنية أن تسبب خفقان القلب ، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

-خفقان القلب في الليل هذه تشبه الخفقان أثناء النهار ، ولكن قد تلاحظها أكثر في الليل لأنك لست مشغولاً أو مشتت الذهن.

-خفقان القلب عند الاستلقاء قد يؤدي النوم على جانبك إلى زيادة الضغط في جسمك ، مما قد يؤدي إلى خفقان القلب.

-خفقان القلب أثناء الحمل، عندما تكونين حاملاً ، يزداد معدل ضربات قلبك وكمية الدم التي تدور في جسمك لدعم طفلك. من الشائع أن تعاني الحوامل من خفقان القلب ، وعادة ما تكون غير ضارة يمكنك أن تطلبي من مزودك الدواء الذي يمكن تناوله بأمان أثناء الحمل.

س:كيف يتم تشخيص خفقان القلب؟

سوف يستمع مقدم الرعاية الصحية لقلبك ورئتيك، و سيقومون أيضًا بمراجعة:

-تاريخ طبى.

-أعراض.

-حمية.

-الأدوية والمنتجات العشبية التي تتناولها.

من المفيد السماح لمقدم الخدمة بمعرفة تفاصيل خفقان قلبك ، مثل:

-متى وكم مرة تحدث.

-كم من الوقت تدوم.

-كيف تشعر عندما تحدث.

-ماذا تفعل عندما تبدأ.

-ما الذي يساعدك على الشعور بتحسن.

قد لا يكون لديك خفقان القلب أثناء زيارتك لمزود الخدمة قد يطلبون منك النقر بأصابعك لتقليد إيقاع خفقانك.

س:ما الاختبارات التي سيتم إجراؤها لتشخيص خفقان القلب؟

قد يطلب مقدم الخدمة اختبارات ، مثل:

-تحاليل الدم.

-اختبارات البول.

-مخطط كهربية القلب (ECG / EKG).

-اختبار الإجهاد.

-مخطط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب).

-جهاز هولتر الذي ترتديه لمدة يوم أو أكثر لتسجيل نشاط قلبك.

-دراسة الفيزيولوجيا الكهربية.

-قسطرة القلب.

س:كيف يتم علاج خفقان القلب؟

يعتمد أفضل نوع علاج لك على أسباب خفقان قلبك قد لا تحتاج إلى أي علاج.

إذا كنت تعاني من مرض في القلب أو اضطراب نظم القلب ، فقد تحتاج إلى دواء أو إجراء أو جراحة أو جهاز لتصحيح المشكلة، و من المهم الاحتفاظ بجميع مواعيد المتابعة مع مقدم الخدمة الخاص بك.

س:كيف يمكنني منع خفقان القلب؟

اعتمادًا على سبب خفقان قلبك ، يمكن أن تساعدك هذه النصائح في تقليل عدد مرات حدوثها:

-قلل مستوى التوتر لديك من خلال تمارين التنفس العميق و / أو الاسترخاء أو اليوجا أو التاي تشي أو الصور الموجهة أو تقنيات الارتجاع البيولوجي .

-تجنب الكحوليات.

-تجنب أو قلل من كمية الكافيين في نظامك الغذائي.

-لا تستخدم التبغ أو منتجات النيكوتين.

-تمرن بشكل منتظم قبل أن تبدأ ، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن برامج التمرين المناسبة لك.

-تجنب الأطعمة والأنشطة التي تسبب الخفقان.

-تحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.