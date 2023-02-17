شكرا لقرائتكم خبر عن قوى مناعتك فى البرد بهذه الأطعمة.. منها الخضراوات الورقية والان مع تفاصيل الخبر
أفضل الأطعمة للمناعة
1 - خضار ورقية
البطاطا الحلوة واللفت
بالإضافة إلى دعم صحة القلب ووظائف الدماغ ، تعد الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ والسلق السويسري والجرجير من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها عند التكرار. "الخضراوات الورقية غنية بالمغذيات الدقيقة ، وخاصة فيتامين ج وفيتامين ك ، وهما ضروريان لتعزيز نظام المناعة الصحي". تشمل العناصر الغذائية الأخرى المؤيدة للمناعة في الخضراوات الورقية بيتا كاروتين وحمض الفوليك أو فيتامين ب .
2 - الكرنب الملفوف
عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء ، فإن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل التيمبيه واللبن والكفير و الكرنب الملفوف وبما أن وظيفة القناة الهضمية مرتبطة بالمناعة ، فإن هذه الخيارات الغنية بالبروبيوتيك هي أغذية خارقة متعددة الوظائف.
3 - الحمضيات
تمتلئ ثمار الحمضيات ، مثل البرتقال والجريب فروت ، بفيتامين سي . يقول جايجر إن هذه المغذيات ضرورية لوظيفة المناعة من الدرجة الأولى ، لأنها تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض (أي الخلايا المناعية).
4 - التوت
عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المعززة للمناعة ، لا يمكنك أن تخطئ في تناول التوت مثل الفراولة والتوت والتوت. وفقًا للدكتور دينغ ، فإن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا السليمة من إتلاف الجزيئات.
5 - البروتين الخالية من الدهون
على الرغم من أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة النباتية ترتبط غالبًا بوظيفة المناعة ، إلا أن البروتين له نفس الأهمية.
"يساعد البروتين الجسم على إصلاح الأنسجة والعضلات ، وبناء الأجسام المضادة ، وتعزيز تكوين الأحماض الأمينية اللازمة لوظيفة المناعة". للحصول على الخيار الأكثر صحة ، اختر البروتينات الخالية من الدهون ، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.
7 - شاي أخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك مركب نباتي يسمى epigallocatechin gallate ".
يمكن أن يساعد هذا المركب في تقليل الالتهاب في الجسم وتحسين الوظيفة." استمتع بالشاي الأخضر ساخنًا أو باردًا ، أو أضفه إلى عصير للحصول على نكهة لذيذة.