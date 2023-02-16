شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الثلاسيميا وما مضاعفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثلاسيميا من الأمراض النادرة، وهو عبارة عن اضطراب دم وراثي يؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي، و يمكن الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين، قد تسبب الثلاسيميَّة فقر الدم مما يجعلك تشعر بالإرهاق.

وحسب ما ذكره موقع webmed إذا كنت تعاني من مرض الثلاسيميا الخفيفة، فقد لا تحتاج إلى علاج، ولكن قد تتطلب الأشكال الأكثر حدة عمليات نقل دم منتظمة، ويمكنك اتخاذ خطوات للتعايش مع الإرهاق، مثل اختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

تحدث الثلاسيميا بسبب حدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا المسئولة عن إنتاج الهيموجلوبين وهو مادة في خلايا الدم الحمراء مسئولة عن حمل الأكسجين في كامل الجسم، و تتوارَث الطفرات المرتبطة بالثلاسيميا من الأهل إلى الأبناء.

تشمل المضاعفات المُحتملة للثلاسيميا المتوسطة إلى الشديدة ما يلي:

-التحميل المفرِط بالحديد:تزداد كمية الحديد زيادةً مُفرِطةً لدى المُصابين بالثلاسيميا إما بسبب المرض أو بسبب نقل الدم باستمرار، ويمكن أن تؤدي الزيادة المفرِطة للحديد في جسمك إلى أضرار بالقلب والكبد وجهاز الغدد الصماء الذي يحتوي على الغدد المفرِزة للهرمونات التي تُنظِّم عمليات جسمك كله. -العدوى:المصابون بالثلاسيميا تزداد خطورة إصابتهم بالأمراض المعدية، ويحدث ذلك خاصةً إذا كان أُجريَ لك استئصال الطحال.

وفي حالات الثلاسيميا الشديدة يمكن حدوث المضاعفات الآتية:

-تشوهات العظام:تؤدي الثلاسيمية إلى تمدد نخاع العظم لديك مما يجعل عظامك تمتد عرضًا، وقد يؤدي ذلك إلى شذوذ بنية العظام خاصةً في وجهك وجمجمتك. كما يؤدي تمدُّد نخاع العظم إلى ترقُّق العظام وهشاشتها مما يُزيد فرص كسور العظام. -تضخم الطحال:يساعد الطحال جسمك على مكافحة العدوى وترشيح المواد غير المرغوب فيها مثل خلايا الدم القديمة أو التالفة وعادة ما يصاحب الثلاسيميا تدمير عدد كبير من خلايا الدم الحمراء وهذا يجعل طحالكَ يتضخّم ويجعل عمله أصعب من الوضع العادي. -بطء معدّلات النمو:يؤدي فقر الدم إلى إبطاء نمو الطفل وتأخير البلوغ. -مشكلات في القلب:يمكن الربط بين فشل القلب الاحتقاني واضطراب النظم القلبي وبين الثلاسيميا الشديدة.