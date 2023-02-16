شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لتناول الموز .. منها توفير فيتامين ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن ومليء بالإنتاج. وهناك العديد من الفوائد الغذائية للموز التي قد لا تعرفها ، مثل الألياف المعززة لعملية التمثيل الغذائي ومحتوى البوتاسيوم الذي يدعم الترطيب وفقا لما نشره موقع realsimple.

فوائد تناول الموز

1 - يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف لعملية الهضم والتمثيل الغذائي الصحي.

2 - يوفر الموز الكثير من فيتامين ب 6.

من بين الفوائد الأخرى ، تعد هذه الفاكهة الصفراء مصدرًا رائعًا لفيتامين B6 . يمكن أن توفر موزة واحدة متوسطة الحجم حوالي خمس احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 6 ، وهو أمر مهم للعديد من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك التمثيل الغذائي .

3 - يعتبر الموز مصدرًا طبيعيًا وصحيًا للكربوهيدرات - وهو ممتاز للطاقة أثناء التمرين والتعافي.

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات وسيوفر وقودًا للتمارين الرياضية ". "قد تساعد أيضًا في تقليل تقلصات العضلات وألمها المرتبط بالتمارين الرياضية."