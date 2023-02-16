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فوائد صحية لتناول الموز .. منها توفير فيتامين ب

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القاهرة - سامية سيد -  الموز يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن ومليء بالإنتاج. وهناك العديد من الفوائد الغذائية للموز التي قد لا تعرفها ، مثل الألياف المعززة لعملية التمثيل الغذائي ومحتوى البوتاسيوم الذي يدعم الترطيب وفقا لما نشره موقع realsimple.

 

 

فوائد تناول الموز

 

 1 - يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف لعملية الهضم والتمثيل الغذائي الصحي.

 

 

 2 - يوفر الموز الكثير من فيتامين ب 6.

من بين الفوائد الأخرى ، تعد هذه الفاكهة الصفراء مصدرًا رائعًا لفيتامين B6 . يمكن أن توفر موزة واحدة متوسطة الحجم حوالي خمس احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 6 ، وهو أمر مهم للعديد من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك التمثيل الغذائي .

 

3 - يعتبر الموز مصدرًا طبيعيًا وصحيًا للكربوهيدرات - وهو ممتاز للطاقة أثناء التمرين والتعافي.

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات وسيوفر وقودًا للتمارين ". "قد تساعد أيضًا في تقليل تقلصات العضلات وألمها المرتبط بالتمارين الرياضية." 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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