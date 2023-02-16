طريقة إعداد وتحضير مافن الجوز والقرفة

المقادير

- طحين : 2 كوب

- الجوز : نصف كوب (مجروش)

- التفاح : 4 اكواب (مقشر ومبشور)

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت : نصف كوب

- السكر البني : كوب ونصف

- جوزة الطيب : رشّة

- ملح : رشّة

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قوالب الكب كيك بوضع القوالب الورقية بداخلها.

في وعاء، اخفقي السكر، والبيض، والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي الزيت واخفقي مجدداً، ثم أضيفي التفاح وحركي معاً بواسطة ملعقة خشبية حتى يصبح مزيج جامداً قليلاً.

في وعاء آخر، اخلطي المواد الجافة الطحين، والقرفة، وجوزة الطيب، والملح، والبيكنج باودر، ثم أضيفيه بالتدريج فوق خليط التفاح وحركي بالملعقة الخشبية حتى يتكون خليط جامد قليلاً ثم أضيفي الجوز وحركي حتى يختلط مع المزيج.

وزعي المزيج في قوالب الكب كيك حتى ثلثي القالب ثم أدخلي القالب في الفرن لمدة 25 دقيقة، ثم أخرجي القالب واتركيه حتى يبرد تماماً ثم يقدم.

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