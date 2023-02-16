طريقة إعداد وتحضير كب كيك القرع بتغليفة الكريمة

المقادير

- طحين : 3 اكواب

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- خميرة : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- القرع : كوب (قرع بيوريه)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزبدة : 200 غم

- سكر : 3 اكواب

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- كريمة : 2 كوب (مخفوقة)

- لوز : كوب (مجروش)

طريقة التحضير

اخلطي الزبدة مع السكر بالمضرب الكهربائي جيداً.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، ثم أضيفي الفانيليا والقرع واستمري في الخفق جيداً.

في وعاء عميق، ضعي الطحين، والبيكنج باودر، والخميرة، والملح، والقرفة، ثم اخلطي المكونات جيداً، ثم أضيفي مزيج الزبدة والمكسرات والسكر.

حضّري صينية كب كيك ثم وزّعي أوراق الكب كيك في كل فجوة، واسكبي العجينة حتى الثلث، وأدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180، لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج.

اتركي حبات الكب كيك تبرد، ثم زيني بالكريمة المخفوقة، ورشّي اللوز المجروش على الوجه، ثم قدميه.

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