طريقة إعداد وتحضير كباب في القلاية الهوائية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم بقر مفروم : 500 غراماً

- لحم غنم : 400 غراماً (مفروم)

- بقدونس : رزمة (مفروم)

- سماق : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- السمنة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير في وعاء ضعي لحم البقر، ولحم الغنم، والسمنة، والبصل، والبقسماط، والبقدونس، ثم نكهي بالملح، والفلفل الأسود، والسماق.

قلبي المكونات حتى تتداخل وشكلي خليط الكباب إلى أصابع.

أدخلي أصابع الكباب إلى القلاية الهوائية لحوالي 10 دقائق على حرارة 180 درجة مئوية.

أخرجي أصابع الكباب من القلاية الهوائية وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا

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