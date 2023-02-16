طريقة إعداد وتحضير دجاج بالأناناس

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات)

- عصير الأناناس : 2 كوب

- أناناس : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- ملح : رشّة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- طحين : ملعقة كبيرة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- الزعتر : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة الطبخ : نصف كوب

طريقة التحضير

في مقلاة على النار، ضعي الزبدة وأضيفي الأناناس، ثم قلبي حتى يلين ويصبح ذهبي اللون، ثم ارفعيه وضعيه جانباً.

تبّلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.

اقلي الدجاج في نفس مقلاة الأناناس، ورشيه بالطحين وقلبيه من الجهتين.

ارفعي الدجاج ثم اقلي مكانه البصل وشوحي قليلاً.

أضيفي عصير الأناناس، والصويا صوص، وصلصة الطماطم، والزعتر، وكريمة الطبخ، والملح، والفلفل الأسود.

أضيفي الدجاج والأناناس للخليط مرة أخرى حتى يسخن لعدة دقائق، ثم اسكبي الدجاج بالأناناس في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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