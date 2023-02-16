القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزعتر : ربع كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- خبز التوست : 4 قطع

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير ضعي الزعتر في طبق، أضيفي عليه زيت الزيتون واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

ضعي شرائح خبز التوست بصينية الفرن.

ادهني مزيج الزيت والزعتر على شرائح التوست.

وزعي جبن الموزاريلا على الوجه.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق.

قدمي المناقيش ساخنة. قد يهمك أيضا

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير مناقيش جبنة وزعتر بالتوست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.