شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 5 علامات تفسد عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المضغ البطيء والشامل ليس ضروريًا فقط لتناول الطعام وابتلاعه بالفعل، ولكن أيضًا لتجنب مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي والمشكلات الصحية أيضًا، وخلافا للاعتقاد الشائع، لا تبدأ عملية الهضم في المعدة، والخطوة الأولى للهضم هي المضغ، الذي يقلل من حجم الطعام وينشط الغدد اللعابية لإفراز المزيد من اللعاب ، الذى يحتوي أيضًا على مخاط ، مما يساعد على ربط جزيئات الطعام ببعضها البعض، ويوفر مادة تشحيم تساعد على البلع". علاوة على ذلك ، يؤدي اللعاب إلى إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة ، مما يساعدها على الاستعداد للأطعمة الواردة، وفقا لما نشره موقع realsimple.

عدم المضغ جيدًا يمكن أن يكون السبب الخفي وراء العديد من المشكلات غير السارة وفي أسوأ الأحوال ، الخطيرة.

1 - تصاب بحرقة المعدة بسهولة

يؤدي المضغ إلى إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة. هذا يجعل المعدة جاهزة لتكسير الطعام. لكن إذا لم تمضغ طعامك تمامًا ، فلن يكون هناك الكثير من الأحماض في معدتك للمساعدة على الهضم بشكل صحيح.

2 - تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

المضغ غير الكافي هو خبر سيء للأمعاء. وإليك السبب: عندما ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ، يفرز البنكرياس الإنزيمات وتطلق المرارة الصفراء ، و يعمل كلا المكونين على تحطيم الطعام بشكل أكبر ، لكنهما لا يستطيعان فعل الكثير. لذلك ، إذا كانت جزيئات الطعام كبيرة جدًا (على سبيل المثال ، لم يتم مضغها بالكامل) ، فإن البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في أمعائك قد تخمر الطعام غير المهضوم وتتكاثر.

3 - لا تمتص الكثير من العناصر الغذائية الأساسية

يساعد المضغ الجسم على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون (أي المغذيات الكبيرة أو العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها بكميات كبيرة ) إلى جزيئات تسمى السكريات الأحادية والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية على التوالي. تمتص الأمعاء الدقيقة هذه الجزيئات ، حيث يحدث امتصاص المغذيات بشكل أساسي. ولكن عندما لا يتم مضغ الطعام بشكل كافٍ لتبدأ به ، فلن يتم تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون بالكامل ، مما يجعل من الصعب على الأمعاء الدقيقة امتصاص هذه العناصر الغذائية.

4 - الإفراط في الأكل

إذا كنت لا تمضغ الطعام جيدًا ، فمن المحتمل أنك تأكل بسرعة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. هذا يمكن أن يجعل من الصعب الاستماع إلى إشارات الشبع بجسمك والتي تشير عندما تكون ممتلئًا ، في المقابل ، قد ينتهي بك الأمر بالإفراط في تناول الطعام ، الأمر الذي لا يجعلك تشعر بالمرض والركود فحسب ، بل يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي - وهي حالة تتميز بالسمنة المركزية ، وارتفاع مستويات الكوليسترول ، وضغط الدم ، ومستويات الجلوكوز .

5 - من الصعب الاستمتاع بطعامك.

يمكن للمضغ بسرعة كبيرة أن يعيق متعة تناول الطعام. في المقابل ، عندما تأكل وتمضغ بطريقة يقظة ، "يمكنك إشراك كل حواسك لن يساعدك هذا فقط على تذوق الطعام حقًا ، ولكنه يسهل على معدتك تحديد متى تكون راضيًا وشبعًا.