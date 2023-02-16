شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 5 علامات تفسد عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر
عدم المضغ جيدًا يمكن أن يكون السبب الخفي وراء العديد من المشكلات غير السارة وفي أسوأ الأحوال ، الخطيرة.
1 - تصاب بحرقة المعدة بسهولة
يؤدي المضغ إلى إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة. هذا يجعل المعدة جاهزة لتكسير الطعام. لكن إذا لم تمضغ طعامك تمامًا ، فلن يكون هناك الكثير من الأحماض في معدتك للمساعدة على الهضم بشكل صحيح.
2 - تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.
المضغ غير الكافي هو خبر سيء للأمعاء. وإليك السبب: عندما ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ، يفرز البنكرياس الإنزيمات وتطلق المرارة الصفراء ، و يعمل كلا المكونين على تحطيم الطعام بشكل أكبر ، لكنهما لا يستطيعان فعل الكثير. لذلك ، إذا كانت جزيئات الطعام كبيرة جدًا (على سبيل المثال ، لم يتم مضغها بالكامل) ، فإن البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في أمعائك قد تخمر الطعام غير المهضوم وتتكاثر.
3 - لا تمتص الكثير من العناصر الغذائية الأساسية
يساعد المضغ الجسم على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون (أي المغذيات الكبيرة أو العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها بكميات كبيرة ) إلى جزيئات تسمى السكريات الأحادية والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية على التوالي. تمتص الأمعاء الدقيقة هذه الجزيئات ، حيث يحدث امتصاص المغذيات بشكل أساسي. ولكن عندما لا يتم مضغ الطعام بشكل كافٍ لتبدأ به ، فلن يتم تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون بالكامل ، مما يجعل من الصعب على الأمعاء الدقيقة امتصاص هذه العناصر الغذائية.
4 - الإفراط في الأكل
إذا كنت لا تمضغ الطعام جيدًا ، فمن المحتمل أنك تأكل بسرعة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. هذا يمكن أن يجعل من الصعب الاستماع إلى إشارات الشبع بجسمك والتي تشير عندما تكون ممتلئًا ، في المقابل ، قد ينتهي بك الأمر بالإفراط في تناول الطعام ، الأمر الذي لا يجعلك تشعر بالمرض والركود فحسب ، بل يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي - وهي حالة تتميز بالسمنة المركزية ، وارتفاع مستويات الكوليسترول ، وضغط الدم ، ومستويات الجلوكوز .
5 - من الصعب الاستمتاع بطعامك.
يمكن للمضغ بسرعة كبيرة أن يعيق متعة تناول الطعام. في المقابل ، عندما تأكل وتمضغ بطريقة يقظة ، "يمكنك إشراك كل حواسك لن يساعدك هذا فقط على تذوق الطعام حقًا ، ولكنه يسهل على معدتك تحديد متى تكون راضيًا وشبعًا.