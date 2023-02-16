12 نوعاً من الأطعمة تزيد الرغبة والشعور بالحب

بيروت - نادين محمد - ترتبط العديد من الأطعمة بالحب والخصوبة، فهي تعزز الرغبة للعلاقة الحميمة، إليك أفضل 12 نوعاً من الطعام سواء كنت تتناولين وجبة مغرية في مطبخك في المنزل أو تتناولين الطعام بالخارج، ضعي في اعتبارك هذه الأطعمة العشرة الأولى.

1 - المحار

المحار مثير للرغبة في العلاقة الحميمة، وهو مليء بالزنك، وهو معدن معروف بزيادة إنتاج الحيوانات المنوية .

الصورة من موقع AdobeStock

2 - الشوكولا

يحتوي الشوكولاته على أناداميد و PEA (فينيل إيثيل أمين)، والمواد الكيميائية التي تشعرك بالرضا عن الحب والتي تحفز مشاعر الانجذاب والسعادة. يحتوي الكاكاو أيضًا على التربتوفان، الذي يعزز مستويات السيروتونين لتعزيز الشعور بالاسترخاء والرفاهية.

الصورة من موقع AdobeStock

3 - اللوز

كان يُنظر إلى اللوز كرمز للخصوبة في العصور القديمة و من المفترض أن رائحة اللوز تثير شغف النساء، على الأقل وفقًا للشعراء والكتبة القدامى. وفقًا للعلم يوفر اللوز جرعات عالية من فيتامين هـ والمغنيسيوم والألياف.

يساعد أكسيد النيتريك على زيادة تدفق الدم وزيادة مستويات الطاقة وزيادة استجابات الخلايا العصبية.

الصورة من موقع AdobeStock

4 - الهليون

يثير الهليون الرغبة في العلاقة الحميمة لدى الرجل والمرأة. على ما يبدو ، تم تقديم الهليون للعريس الفرنسي في القرن التاسع عشر في عشاء ما قبل الزواج، لذلك هناك نصيحة قد ترغب في اتباعها. الهليون هو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، وخاصة حمض الفوليك الذي يحسن الرغبة في العلاقة الحميمة لدى الذكور والإناث.

5 - العسل

العسل يساعد الجسم على التمثيل الغذائي واستخدام هرمون الاستروجين فهو غني بفيتامين مثل فيتامين ب، يقال أيضًا أنه يعزز هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن زيادة الدافع للعلاقة الحميمة لدى الرجال والنساء. يجب أن يؤدي استخدام العسل الخام العضوي إلى أفضل النتائج.

الصورة من موقع AdobeStock

6 - الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لقوة العضلات. كما أنه محمل بالمغنيسيوم وفيتامينات ب .

7 - الأفوكادو

الأفوكادو مليء بحمض الفوليك وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ والبوتاسيوم. تساعد هذه المواد في إنتاج الجسم للهرمونات مثل التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون ، والتي تنتشر في مجرى الدم.

الصورة من موقع freepik

8 - البطيخ

يحتوي البطيخ على مادة مغذية نباتية تسمى سيترولين، والتي تسبب ارتخاء الأوعية الدموية وتسريع الدورة الدموية بنفس طريقة الفياجرا.

يعتبر البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحتك العامة.

9- الرمان

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز تدفق الدم على المدى الطويل، تعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة حماية ممتازة ضد السرطان وأمراض القلب، وهو أمر جيد دائمًا.

الصورة من موقع freepik

10 - الفلفل

رشة من الفلفل الحار في طعامك يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم وتضخ القلب، وتزيد من تدفق الدم وتحفز النهايات العصبية؛ مما يجعلك في حالة مزاجية للحب. كما أنه يساعد على ملء الشفاه وإفراز الإندورفين، والمواد الكيميائية التي تشعر بالرضا في أجسامنا.



11 -الثوم

الصورة من موقع freepik

من المعروف أن حرارة الثوم تثير الرغبة للعلاقة الحميمة لديك. يحتوي الثوم على الأليسين الذي يزيد من تدفق الدم للأعضاء التناسلية. ومع ذلك، فإنه لا يعمل بين عشية وضحاها.

12. الفراولة



تعتبر الفراولة مفيدة لزيادة الرغبة للعلاقة الحميمية ولهذا اعتبر الرومان الثمرة رمزًا لكوكب الزهرة، وتعد الفراولة مليئة بفيتامين C الذي يحافظ على تدفق الدم في جميع أجزاء الجسم.



الصورة من موقع AdobeStock

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على 7 أطعمة لزيادة هرمون التستوستيرون

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه الأطعمة

المصدر : وفقا لموقع bakingo