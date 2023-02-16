علاجات طبيعية لعلاج الإمساك 

بيروت - نادين محمد - يعاني بعض الأشخاص من بطء حركة المعدة ما يسبب الإصابة بعدم انتظام التبرز، الحالة المعروفة طبيًا بالإمساك.

الإمساك هو المشكلة الأكثر شيوعًا التي يواجهها 60٪ من العالم. ويحددها الأطباء بأنها التبرز أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا. الإمساك المزمن، بالإضافة إلى التسبب في العديد من المشاكل طويلة الأمد ، يعطل الحياة اليومية من خلال تقليل الطاقة مع الشعور المستمر بألم المعدة.

علاجات طبيعية لتخفيف الإمساك المنزل:

١- مسحوق بذور الكتان مع الزبادي:

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الزبادي - يحتوي على سلالة من البكتيريا الصديقة، أو البروبيوتيك، والتي تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي ، بينما تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان. تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء ، مما يجعل البراز أكثر ليونة وأسهل في المرور.

٢- عصير أملا:

30 مل من عصير أملا ممزوجًا بكوب من الماء وتناوليه في الصباح، يساعد على تحسين الهضم وتخفيف الإمساك.

الصورة من موقع pixabay

٣- الشوفان:

نخالة الشوفان غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما قد يساعد في تخفيف الإمساك ودعم صحة الأمعاء

٤- السمن والحليب:

يعتبر السمن مصدرًا غنيًا للأحماض التي تحسن التمثيل الغذائي في الأمعاء ويساعد في حركة البراز. يعتبر تناول ملعقة صغيرة من السمن في كوب من الحليب الساخن وقت النوم طريقة فعالة لتقليل الإمساك في صباح اليوم التالي.

الصورة من موقع pixabay

٥- الخضراوات الورقية:

الخضروات مثل السبانخ وبراعم بروكسل والبروكلي اختيارات غنية بالألياف ، كما أنها مصادر لحمض الفوليك والفيتامينات C و K. تساعد هذه الخضروات على إضافة الحجم والوزن إلى البراز ، مما يسهل مرورها عبر الأمعاء.

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٦-البرقوق

يحتوي البرقوق على الألياف والسوربيتول وهو سكر له تأثير ملين طبيعي يسهل التبرز. الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان الموجودة في البرقوق تزيد من محتوى البراز والماء مما يساعد في تحفيز إفرازات الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء. لذا تناولي البرقوق (البرقوق المجفف) بانتظام ولكن باعتدال.

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المصدر: women’s world