صفات وسلوكيات سيئة من الواجب معرفتها قبل قرار الارتباط بشريك حياتك

الزواج هو الرباط المقدس الذى يجمع بين إثنين يكون قائم على التفاهم والإنسجام، وهناك العديد من الصفات التي يحب على الزوجة قبل الارتباط وعقد الزواج أن تكون على علم بها أثناء فترة الخطوبة، لذا يستعرض خلال السطور التالية بعض الصفات الواجب معرفتها قبل الارتباط بشريك حياتك وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري أسري



سلوكيات إذا توافرت في الرجل يفضل ألا تستكملين العلاقة :

الرجل العنيف والغليظ:

قالت الاستشاري الأسري "من عيوب الشخصية للرجل العنف وطريقة التعبيرعن انفعالاته في المواقف المختلفة، فلغة الجسد تعبر عن شخصيته وتفضح ما يخفيه من عنف، وغالبا ما يكون التعنيف الجسدي والايذاء من الرجل لتفريغ طاقة العنف لديه.

فعلى الفتاة أن تدقق في اختيار شريك حياتها بعيدا عن الرجل العنيف.

سليط اللسان بذئ الكلام صاحب الصوت العالي:

وتابعت: " المواقف تحكى وتعبر عن شخصية الرجل واختيار الألفاظ في المواقف الحياتية اليومية بشكل غير لائق وغير مطابق للأخلاق، فنجد الرجل قد يستخدم مفردات غير لائقة، غالبا لن يتغيرالرجل بعد الزواج بل الأمر سيكون أسوء لأنه في أى خلاف ستكون الشتائم هي الوسيلة للتعبير عن غضبه وصوته العالي ويسمع الجيران.

عديم الشخصية:

وتحكي:" غالبا ما يتصف الرجل عديم الشخصية باللامبالاة وعدم الإكتراث بالأمور الهامة واتخاذ قرار في حياته بنفسه، فنجده كثيرا ما يسمع لمن حوله من إخواته ووالدته في ابسط الأمور، فعلى الفتاة أن تفهم طبيعة الرجل اللذى سيكون شريك حياتها وعليها تتخذ قرار إكمال العلاقة أم تنهى علاقتها به.

رجل متعدد العلاقات:

واستكملت:" هناك بعض الرجال لا تكتفى بواحدة في حياته فدائما ما يهتم بالأخريات ويقيم علاقات متعددة، دائما ما يبحث عن فتيات للإيقاع بهم دائما ما يخفى عن ارتباطه وزواجه، كي يسهل عليه إقامة علاقات متعددة

وتقول:" على الفتاة الإلتفات جيدا لإسلوبه مع الآخريات والسؤال جيدا عنه في محيط أصدقاءه وجيرانه، ومعرفة سوابق الارتباط من خطوبة أو زواج سابق ولماذا تم إنهاء العلاقة ومعرفة ميوله للجنس الآخر ومدى الانجذاب نحوهم، لأنه لن يتغير بمجرد الزواج والاستقرار بل سيتابع نشاطه في تتبع الآخريات وملاحقتهن وغالبا ما يخفى عنهن أنه متزوج أو مرتبط، فأن اكتشفتي أنه متعدد العلاقات عليكِ بأنهاء العلاقة قبل الزواج

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