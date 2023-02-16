شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح حول النظام الغذائي الشتوي لتحسين المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل فصل الشتاء معه الهواء البارد والكثير من الأمراض التي تحتاج إلى تحسين المناعة وتقويتها حسب موقع " healthsite".

في حين أن الأغطية يجب أن تبقيك دافئًا بالخارج، لكن هناك خطة غذائية كاملة يمكن أن تبقيك دافئًا وصاحب مناعة قوية.

أسلوب حياة صحي

لا يقتصر اكتئاب الشتاء على الطقس فحسب، بل يعكس أيضًا ما يشعر به جسمك ورفاهيتك بشكل عام، لذا حان الوقت لإعادة هيكلة نظامك الغذائي واتباع أسلوب حياة صحي.

طعام مغذي

سوف يؤدي جسمك إلى صحة أفضل وراحة البال، علاوة على ذلك ، فإن الأطعمة مثل زبدة الجوز والسمن والدخن وغيرها تحافظ على دفء جسمك بشكل طبيعي وتعزز المناعة أيضًا.

ممارسة التمارين

علاوة على ذلك ، فإن التمرين هو أكبر مخفف للتوتر ومُحسِّن للمزاج. ممارسة الرياضة تطلق مواد كيميائية جيدة في الجسم

اليوجا

تقليل أعراض التوتر والقلق والاكتئاب، يمكن أن يساعدك المشي في الحديقة أو ممارسة اليوجا يوميًا على محاربة كآبة الشتاء.

النوم الجيد

هل تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات أو تؤدي بشكل جيد في حياتك اليومية؟ يحتاج جسمك إلى التعافي ليؤدي أداءً جيدًا ، لذا تأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم الجيد يوميًا.

تناول السوائل

هل تشعر بالقلق أو الحزن أو البليد؟ يمكنك زيادة تناول السوائل خلال الشتاء مع الحساء الدافئ وشاي الأعشاب وماء جوز الهند.

كآبة الشتاء

بيئة مفتوحة متباعدة تعزز المزاج وتعرضك لأشعة الشمس، لذا فإن الخروج في الحديقة للجلوس تحت أشعة الشمس يمكن أن يكون بمثابة علاج خلال فترة الكآبة الشتوية.