شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نزلات البرد.. متى تكون أكثر خطورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سيلان الأنف والاحتقان والعطس والسعال من الأعراض الأساسية لنزلات البرد. ومع ذلك ، هل تعلم أن هذه الأعراض يمكن أن تصبح خطيرة إذا لم يتم تحديدها في الوقت المناسب؟، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إذا استمرت الأعراض لمدة تزيد عن 10 أيام ، فقد يكون لديك شيء أكثر خطورة ، مثل الأنفلونزا.

فيما يلي العلامات التي تشير إلى أن نزلات البرد أكثر خطورة وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

ارتفاع درجة حرارة الجسم

إذا كانت درجة حرارة جسمك 101 درجة فهرنهايت أو أعلى ، فقد تكون مصابًا بالتهاب الحلق، يصاب معظم مرضى التهاب الحلق بحمى شديدة في الأيام القليلة الأولى من المرض ، لذا احذر من الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة.

مشاكل في المعدة

الغثيان مع الزكام ، وكذلك القيء والإسهال ، أمر غير معتاد ، لذلك قد تشير هذه الأعراض إلى شيء أكثر خطورة ، مثل الأنفلونزا، إذا كانت لديك هذه الأعراض بشكل منتظم ، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية لأنها قد تسبب الجفاف.

ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس

في حين أن السعال هو أحد أعراض نزلات البرد الشائعة ، إلا أنه لا ينبغي أن يسبب ضيقًا في التنفس أو أزيزًا أو ألمًا في الصدر، لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض لأن صعوبة التنفس يمكن أن تشير إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، في الوقت نفسه ، قد يشير ألم الصدر وضيق التنفس المفاجئ إلى انسداد رئوي (انسداد جلطة دموية في الرئتين).

توطين الأعراض

علامة تحذير أخرى هي أكثر من مجرد نزلة برد هي "توطين" الأعراض ، مما يعني أنك تشعر بها في مكان واحد فقط، يمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية الصداع وحتى ألم الأسنان ، وعادة ما تسبب التهابات الأذن الشعور بعدم الراحة واحتقان في أذن واحدة ويمكن أن تؤدي إلى تورم اللوزتين.

آلام الجسم

لا ينبغي أن تسبب نزلات البرد الشائعة آلامًا وانزعاجًا في جميع أنحاء الجسم. من ناحية أخرى ، يمكن أن تسبب الأنفلونزا أوجاعًا وآلامًا في عضلاتك وجسمك وإرهاقًا وقشعريرة.

ضيق في الصدر

يعد ضيق الصدر علامة تحذيرية لعدوى تنفسية أكثر خطورة ، مثل التهاب الشعب الهوائية، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى صعوبة التنفس بعمق، قد يكون الانزعاج الحاد في الصدر الذي يتفاقم مع السعال علامة على الالتهاب الرئوي، وضيق الصدر هو عرض نموذجي للربو، إذا كنت تعاني من ألم أو ضغط في الصدر ، فاطلب العناية الطبية على الفور، يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على أمراض قاتلة مثل النوبة القلبية أو جلطة دموية في الرئة.

الضغط في الأذنين أو الوجه أو العينين

إذا كنت تعاني من ضغط الأذن ، فقد تكون مصابًا بعدوى في الجيوب الأنفية. ينتج عن ذلك ألم وضغط حول عينيك أو عظام الوجنتين أو جبهتك ، ويزداد الأمر سوءًا عند الانحناء، إذا كان لديك امتلاء في أذن واحدة ، فقد يكون هذا علامة على التهاب الأذن.