شكرا لقرائتكم خبر عن ما أنواع الألم التي يمكن أن تشعر بها إذا كنت مصابًا بالسرطان وعلاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، واحد من كل تسعة أشخاص معرض للإصابة بالسرطان في حياته.

ألم السرطان يشير إلى الألم الذي يسببه مرضى السرطان لأسباب عديدة أساسية، فقد لا يسبب السرطان الألم بالضرورة ولكنه قد يكون عرضًا محتملاً أو عرضًا جانبيًا للعلاج، يعاني بعض مرضى السرطان عادةً من ألم مستمر يتطلب معالجة مكثفة، ويمكن أن يستنزف الطاقة ، ويجعل من الصعب عليك النوم أو تناول الطعام ، ويضر بصحتك العقلية والعاطفية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤثر ذلك على واجبات المرء اليومية وحياته المهنية.

أسباب آلام السرطان

هناك العديد من أسباب آلام السرطان، ومع ذلك ، وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى فئتين.

يحدث الألم كأثر جانبي للمرض

يحدث الألم كأثر جانبي للعلاجات المستمرة

مع نمو الورم ، يتم الضغط على المناطق المحيطة بالسرطان، نتيجة لذلك ، يمكن أن تسبب الألم عن طريق الضغط على الأعصاب أو الأعضاء أو حتى العظام في بعض الحالات. على الرغم من أن الألم الاختراقي يحدث أحيانًا في المرضى الذين يخضعون للعلاج بشدة ، إلا أن الأدوية الموصوفة لا تتحكم في ذلك.

علاج السرطان عن طريق العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والجراحة له آثار جانبية مؤلمة، على سبيل المثال ، قد يتسبب العلاج الإشعاعي في التهاب الجلد في المناطق التي يتركز فيها، من ناحية أخرى ، فإن العلاج الكيميائي لديه القدرة على التسبب في اعتلال الأعصاب المحيطية ، مما يعني تلف الأعصاب الذي يؤدي إلى الإحساس الشائك والخدر، بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من إجراءات تشخيص السرطان مؤلمة ، ويمكن للمرء أن يمر بكمية كبيرة من الألم أثناء الخضوع لمثل هذه الإجراءات. يعد تصوير الثدي بالأشعة أحد الأمثلة على ذلك.

علاج آلام السرطان

هناك أنواع مختلفة من الآلام التي يمكن للمرء أن يعاني منها في علاج السرطان والسرطان، يعتمد ذلك على مكان نشوء الألم.

بعض أنواع الألم التي يمكن للمرء أن يعاني منها:

الألم الوهمي:

كما يوحي الاسم ، إنه ألم في العضو / الجزء الذي تمت إزالته، يحدث هذا الألم بعد الجراحة في المناطق التي تمت فيها إزالة جزء من الجسم لاستئصال الأنسجة السرطانية.

آلام العظام:

عندما يبدأ السرطان في إعاقة النشاط الخلوي المنتظم للعظام ، فإنه يبدأ في التسبب في آلام العظام التي تبدو وكأنها إيقاع خفقان.

الألم بأماكن أخرى في الجسم :

يحدث الألم المحال في أماكن أخرى غير موقع الورم الرئيسي. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي سرطان الثدي إلى الشعور بألم في الإبط.

الأنسجة الرخوة وآلام الأعصاب:

عندما يبدأ السرطان في التأثير على الأنسجة الضامة والأعصاب في المنطقة المحيطة، فإنه يسبب آلامًا في الأنسجة الرخوة أو الأعصاب على التوالي. يشمل ألم الأنسجة الخفيف ألمًا في الجلد والدهون والعضلات وحتى الأوتار. قد يكون علاج السرطان بحد ذاته سببًا آخر لألم الأعصاب . على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب الإزالة الجراحية لعلاج السرطان في تلف الأعصاب والوخز أو الإحساس بالحرقان.

علاج

المسكنات الصلبة والعلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر ليست سوى مثالين على كيفية إدارة الألم المرتبط بالسرطان. كثيرًا ما تُستخدم الأدوية لعلاج آلام السرطان . سيختار طبيب إدارة الألم عادةً أحد خيارات تخفيف الألم العديدة بناءً على شدة الألم.