شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق بسيطة لعلاج التهاب الحلق بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق من الأعراض المزعجة التي قد تصيبك لأسباب عديدة منها نزلات البرد، في بعض الحالات، قد يصعب عليك التحدث أو تناول الطعام بسبب التهاب الحلق، في هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق البسيطة لعلاج التهاب الحلق بشكل أسرع، بحسب موقع "Health".

أسباب التهاب الحلق

يمكن أن يكون سبب التهاب الحلق:

-التلوث

-الأطعمة أو السوائل شديدة السخونة

-طعام حار

-ارتجاع المريء الشديد من المعدة

-التهاب الحلق

-قرح صغيرة

-ردود الفعل التحسسية تجاه بعض المواد الغذائية

علاجات منزلية لعلاج التهاب الحلق

1. العسل

العسل علاج تقترحه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لالتهاب الحلق من المعروف أن خصائص العسل المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا تقتل البكتيريا أو الفيروسات التي تسبب الشعور بالحرقان في الحلق، والذي قد يكون بسبب التهاب الحلق.

يمكنك تناول ملعقتين صغيرتين منه أو مزجها مع شاي الأعشاب الدافئ.

2. الغرغرة بالماء الدافئ

تغرغر بكوب من الماء الدافئ و1/4 ملعقة صغيرة من الملح. يمكنك القيام بذلك عندما يؤلمك حلقك، يتسبب استخدام الملح في إطلاق أنسجة الحلق للسوائل ، مما يساعد في إزالة الفيروس ويسمح للمخاط بالتصريف من تلقاء نفسه.

قد يقلل من إنتاج الحمض ويخفف من عدم الراحة في الجهاز الهضمي أيضًا، بصرف النظر عن هذا ، اشرب قدر ما تستطيع من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبتك وتجنب تهيج الحلق.

3. الحليب البارد

كوب من الحليب البارد من أفضل المسكنات لالتهاب الحلق. قد يخفف تأثيره المهدئ والمبرد من الإحساس ويخدر الانزعاج. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على الكثير من المعادن وغني بالكالسيوم ، وكلاهما يمكن أن يحارب الجفاف ومشاكل الجهاز الهضمي. يمكن أن يخفف أيضًا من التهاب الحلق ويساعد في تقليل التورم.

4. النعناع

تمتلك عشبة النعناع خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. هذه الخصائص لها خصائص مهدئة ومخدرة يمكنها القضاء على البكتيريا والفطريات والفيروسات التي هي أصل المشكلة.

نظرًا لأن الحموضة وحرقة المعدة يمكن أن تسبب أيضًا حرقة في الحلق ، فإن النعناع يساعد على تقليل إنتاج الحمض في المعدة أيضًا ، مما يخفف من الشعور بالحرقان.

5. الحمية الغذائية اللينة

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تساعد في تخفيف الإحساس بالحرقان في حلقك.

تناول أطعمة مثل بياض البيض واللبن والزنجبيل والشوفان. يمكنك شرب الأعشاب والحساء وعصائر الخضراوات والمشروبات الخالية من الكافيين. يمكن أن يساعد الشاي الساخن بالعسل.

ضع في اعتبارك عدم الإفراط في تناول أي وجبة أو مشروب يمكنك حتى استشارة طبيبك للحصول على اقتراحات غذائية لتهدئة التهاب الحلق.

6. تجنب المهيجات

مهما كان السبب، إذا كان حلقك ملتهباً ، فمن الضروري حقًا اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأطعمة والعادات التي يمكن أن تهيج الحلق لذا تجنب التدخين ، والذهاب إلى الأماكن المليئة بالغبار ، وتناول الأطعمة الدافئة والحارة أو الحمضية ، والقهوة أو الشاي ، والأطعمة السريعة.

بدلًا من ذلك ، حاول أن تبقي حلقك مسترخيًا قدر الإمكان وتناول شيئًا طريًا وصحيًا لا يمكن أن يؤثر على حلقك بأي شكل من الأشكال.