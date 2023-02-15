شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة غنية بفيتامين E يجب تناولها للحصول على بشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن العناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين د غالبًا ما تسرق الأضواء - ولسبب وجيه أيضًا. من بين الفوائد الصحية الرئيسية الأخرى ، تعتبر هذه الفيتامينات ضرورية لوظيفة المناعة . ولكن ماذا عن العناصر الغذائية المهمة الأخرى ، مثل فيتامين E؟ قد لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام مثل الفيتامينات الأخرى ، لكن هذا الفيتامين الغني بمضادات الأكسدة مهم جدًا لصحتك وفقا لما نشره موقع realsimple

إليك ما يجب معرفته عن الفوائد الصحية لفيتامين E ، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين E التي يمكن تناولها من أجل صحة الجلد والشعر والمناعة وغير ذلك.

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية.

وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، يعتبر فيتامين E من العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه يحتاج إلى الدهون حتى يتم امتصاصه. ويعمل بشكل أساسي كمضاد للأكسدة ، وينتج الجسم بشكل طبيعي الجذور الحرة نتيجة للعمليات الطبيعية (فكر في: التمثيل الغذائي) ، لكن عوامل مثل التلوث البيئي والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تزيد من تكوين الجذور الحرة. إذا تراكمت هذه الجذور الحرة ، فقد تؤدي إلى تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي ، وهو مساهم رئيسي في الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان ، وفقًا للبحث .. ولكن هذا هو المكان الذي تأتي فيه مضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ. بشكل عام ، تعمل مضادات الأكسدة عن طريق إزالة الجذور الحرة وتحييدها ، مما يجعلها في النهاية غير ضارة. هذا يحمي خلاياك من الإجهاد التأكسدي ، ويحافظ عليها

فيما يلي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين Eالتي يجب تناولها بانتظام ، وفقًا لأخصائيي التغذية

1 - المكسرات

اللوز هو واحد من أعلى مصادر فيتامين E ، ويليه البندق و حصة واحدة من اللوز تحتوي على حوالي 7 ملليجرام من فيتامين E ، بينما تحتوي نفس الكمية من البندق على حوالي 4 ملليجرام . و "هذه المكسرات هي أيضًا مصادر رائعة للألياف الغذائية والدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة الصحية للقلب". يمكنك الاستمتاع بها على شكل زبدة الجوزتضيف ماريسا ميشولام ، MS ، RD ، CDN ، أخصائية تغذية مسجلة ومؤسسة MPM Nutrition ، مذاقها لذيذًا فوق الخبز المحمص ، أو في العصائر ، أو ممزوجًا بدقيق الشوفان .

2 – بذور عباد الشمس

تعتبر بذور عباد الشمس غنية بشكل خاص بفيتامين هـ ، وتحتوي الحصة الثمانية أوقيات (حوالي نصف كوب) على ما يقرب من 7 ملليغرام من فيتامين هـ ، وهو ما يقرب من نصف الكمية اليومية الموصى بها. هذا بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في بذور عباد الشمس ، مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف.

3 - زيوت الجوز والبذور

نظرًا لأن البذور والمكسرات تحتوي على فيتامين هـ ، فليس من المستغرب أن تكون زيوتها جديرة بالملاحظة. وفقًا لـ Meshulam ، فإن زيت عباد الشمس وزيت جنين القمح غنيان بشكل خاص بالعناصر الغذائية ، على الرغم من أن لهما تطبيقات مختلفة.

4 - خضراوات ورقية

إنها متعددة الاستخدامات ولذيذة ومليئة بفيتامين E (من بين الكثير من العناصر الغذائية القوية الأخرى). تشمل بعض أفضل الخيارات السبانخ والسلق ، وكلاهما يقدم حوالي 2 ملليجرام من فيتامين E لكل نصف كوب. حتى القمم المورقة من البنجر تحتوي على هذا الفيتامين ، مما يمنحك سببًا ممتازًا لاستخدام الخضار

5 - أفوكادو

هي مصدر رائع آخر لفيتامين E ، حيث تقدم حوالي 4 ملليجرام لنصف ثمرة أفوكادو (100 جرام). وتشمل العناصر الغذائية الأخرى في الأفوكادو البوتاسيوم وفيتامين K والريبوفلافين" ، و يحتوي أيضًا على الألياف ، وهي "حيوية للهضم الصحي ، وخفض الكوليسترول ، والحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وتعزيز طول العمر".

6 - صلصة الطماطم

تشتهر صلصة الطماطم المعلبة بالراحة والنكهة اللذيذة ، وتساعدك على تلبية حصتك اليومية من فيتامين هـ.كوب واحد من صلصة الطماطم يقدم أكثر من 3.5 ملليغرام ، إلى جانب فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم .