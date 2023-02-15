أنواع سرطان التي تُصيب الأطفال في اليوم العالمي لسرطان الأطفال

يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر فبراير كل عام باليوم العالمي لسرطان الأطفال، لزيادة الوعي وتعزيز الفهم والتقدير للتحديات التي يواجهها الأطفال والمراهقون المصابون بالسرطان وأسرهم.

ويتم تشخيص أكثر من 400 ألف طفل ومراهق تقل أعمارهم عن 20 عاماً بالسرطان كل عام، لذلك تهدف مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال إلى القضاء على معاناة وآلام الأطفال المصابين بالسرطان، والوصول إلى نسبة 60% من البقاء على قيد الحياة للأطفال المصابين بالسرطان في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2030.

في السطور التالية، يلقي "سيدتي.نت" نظرة على أبرز أنواع السرطان التي تصيب الأطفال وأبرز أعراضها.

سرطان الدم (اللوكيميا)

اللوكيميا هو سرطان يصيب نخاع العظم والدم، ويُصنّف بأنه الأكثر شيوعاً بين أنواع السرطان المختلفة التي تصيب الأطفال، بنسبة تصل إلى حوالي 28% من جميع أنواع السرطان لدى الأطفال.

ويسبب سرطان الدم آلام العظام والمفاصل والضعف والنزيف والتعب وشحوب الجلد وفقدان الوزن والكدمات والحمى وأعراض أخرى. ونظراً لنمو اللوكيميا بسرعة تكون هناك حاجة ضرورية لبدء العلاج الكيميائي فور تشخيص الإصابة.

أورام المخ والحبل الشوكي

أورام المخ والحبل الشوكي هي ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الأطفال، بنسبة 26% من سرطانات الأطفال، وتوجد أنواع عديدة من أورام المخ والحبل الشوكي، ولكن يبدأ معظمها عند الأطفال في الأجزاء السفلية من الدماغ، مثل المخيخ أو جذع الدماغ، فيما تُعد أورام الحبل الشوكي أقل شيوعاً من أورام المخ لدى الأطفال والبالغين.

وتؤدي أورام المخ إلى الإصابة بالغثيان والقيء والصداع وصعوبة المشي وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى الصداع والدوخة.

الورم الأرومي العصبي

يبدأ الورم الأرومي العصبي في الأشكال المبكرة من الخلايا العصبية الموجودة في الجنين أثناء مرحلة النمو في الرحم، فحوالي 6% من سرطانات الأطفال هي أورام أرومية عصبية، بينما يتطور هذا النوع من السرطان عند الرضع والأطفال الصغار.

ويُعد الورم الأرومي العصبي نادر الحدوث لدى الأطفال الذين تخطوا الـ 10 سنوات؛ وهو يبدأ في أي مكان بالجسم، لكنه يكون عادةً في البطن ويُلاحظ على أنه انتفاخ، كما يمكن أن يسبب أعراضاً أخرى، مثل الحُمى وآلام العظام.

الأورام الليمفاوية

تبدأ الأورام الليمفاوية في خلايا جهاز المناعة التي تُسمى الخلايا الليمفاوية، وغالباً ما تبدأ هذه الأورام في العقد الليمفاوية أو في الأنسجة الليمفاوية الأخرى، مثل اللوزتين أو الغدة الصعترية، كما يمكن أن تؤثر الأورام الليمفاوية على نخاع العظام والأعضاء الأخرى.

وتعتمد أعراض الأورام الليمفاوية على مكان بدء السرطان، ولكنها قد تؤدي إلى الحُمى والتعب وفقدان الوزن وظهور الكتل "تورم الغدد" تحت الجلد سواء في الفخد أو الإبط أو الرقبة.

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الورم الأرومي الشبكي

الورم الأرومي الشبكي هو سرطان يصيب العين عادةً لدى الأطفال في سن الثانية تقريباً، ونادراً ما يظهر عند الأطفال الذين تخطوا الـ 6 سنوات، وهو يمثل حوالي 2% من سرطانات الأطفال.

ويتم تشخيص الورم الأرومي الشبكي بسهولة، بعد ملاحظة أحد الوالدين أو الطبيب أن عين الطفل تبدو غير عادية، فعند تسليط الضوء في عين أو التقاط صورة بفلاش الكاميرا، يظهر البؤبؤ (البقعة المظلمة في وسط العين) بلون أحمر بسبب الدم في الأوعية الدموية في مؤخرة العين المصابة بالورم الأرومي الشبكي.

سرطان العظام

يصيب سرطان العظام الأطفال الأكبر سناً والمراهقين، ولكنه يُمكن أن يتطور في أي عمر، وهو مسؤول عن حوالي 3% من سرطانات الأطفال.

وهناك نوعان رئيسيان من سرطانات العظام الأولية عند الأطفال:

1-الساركوما العظمية

وهو سرطان يتطور في المناطق التي ينمو فيها العظم بسرعة، مثل أطراف الساق أو عظام الذراع، ويؤدي إلى الشعور بألم شديد في العظام يزداد سوءاً في الليل أو مع أي نشاط بدني، كما يُسبب أيضاً تورماً في المنطقة المحيطة بالعظام.

2- ساركوما إوينغ

وهو نوع غير شائع من سرطان العظام يصيب عادةً المراهقين الصغار، ويبدأ الورم في الظهور في عظام الحوض (الورك) أو في منتصف عظام الساق، أو جدار الصدر (مثل الضلوع أو لوحي الكتف)، مما يؤدي إلى ألم شديد في العظام إضافة إلى تورمها.

الورم الأرومي الكلوي (ورم ويلمز)

يبدأ الورم الأرومي الكلوي في الكلى، وعادة ما يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات، فهو من الأورام غير الشائعة لدى الأطفال الأكبر سناً والبالغين، بينما يمثل حوالي حوالي 5% من سرطانات الأطفال. ويمكن أن يظهر الورم الأورمي الكلوي على شكل تورم في البطن، وفي بعض الأحيان قد يشعر الطفل بأعراض أخرى مثل الغثيان أو الحمى أو ضعف الشهية أو الألم.

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