أعراض نشاط الغدة الدرقية عند النساء وطرق التشخيص

فرط نشاط الغدة الدرقية يعيق عمل العديد من وظائف الجسم؛ وفي حال وجود أعراض نشاط الغدة الدرقية عند النساء، يقوم الطبيب المعالج بتأكيد تشخيصه من خلال اختبارات الدم البيولوجية. وقد يحتاج الأمر إلى فحوص إضافية لمعرفة سبب فرط نشاط الغدة الدرقية وتأثيره.

فرط نشاط الغدة الدرقية: أعراض متعددة

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية متعددة، وهي تختلف من مريض إلى آخر. وكلما طالت فترة عدم علاج المرض، زاد ظهور الأعراض، وزاد احتمال ظهور الانسمام الدرقي (أو التسمم الدرقي، الذي هو اضطراب سريري مرتبط بفرط نشاط الغدة الدرقية). إليك الأعراض الأكثر شيوعاً، في الآتي:

- فقدان الوزن الذي غالباً ما يكون سريعاً (في غضون أسابيع قليلة)، وقد يصبح كبيراً (فقدان عدة كيلوغرامات)، مع الحفاظ على الشهية؛

- الإسهال والغثيان؛

- رهاب الحرارة (عدم القدرة على تحمل الحرارة) مع التعرق المفرط والعطش الشديد؛

- خفقان القلب، ألم في الصدر، نبض سريع وغير منتظم في بعض الأحيان، وضيق في التنفس؛

- اضطرابات النوم (الأرق)، والتعب، واضطرابات المزاج، والهيجان، والاكتئاب في بعض الأحيان؛

- دورة شهرية غير منتظمة أو غائبة؛

- انخفاض في قوة العضلات، وأحياناً حجم العضلات (ويسمى ضمور العضلات)؛

- الهزات الدقيقة في اليدين؛

- نتوء غير طبيعي للعين خارج التجويف (يسمى بالجحوظ)، المرتبط بانكماش الجفون، مما يعطي نظرة ثابتة؛ إنه موجود بشكل ملحوظ إلى حدّ ما في مرض جريفز؛

- سماكة نادرة في مقدمة الساق (وذمة ما قبل الظنبوب).

إذا كان فرط نشاط الغدة الدرقية حديثاً، أي بدأ للتو، أو كان بسيطاً؛ فإنَّ الأعراض الآنفة الذكر قد لا تظهر، أو تكون أقل وضوحاً. ربما ترغبين في قراءة الغدة الدرقية وطرق التخسيس؟

تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية

• الفحص الطبي: يتم تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية بعدة خطوات؛ فقد يكون تضخم الغدة الدرقية مرئياً للعين المجردة في بعض الأحيان، وعن طريق ملامسة العنق، يكتشف الطبيب:

- كتلة واحدة أو عقيدة درقية؛

- تضخم الغدة الدرقية مع أو بدون وجود عقيدات الغدة الدرقية.

• فحص الدم: لقياس هرمونات الغدة الدرقية من حيث الكمية المنتشرة. ففي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، يكون مستوى هرمون TSH منخفضاً بشكل غير طبيعي.

وقد يطلب الطلب قياس هرمون الغدة الدرقية T4L، كهدف ثانٍ في حالة وجود مستوى منخفض من هرمون الغدة الدرقية TSH. مستوى T4L مرتفع بشكل غير طبيعي.

ونادراً ما يطلب الطبيب مستوى هرمون T3L مفيداً. يُطلب فقط إذا كان مستوى T4L طبيعياً، بينما مستوى TSH منخفض.

• الأجسام المضادّة: في حال الاشتباه في مرض جريفز، يتم إجراء فحص دم للأجسام المضادّة لمستقبلات TSH، فيُظهر مستويات عالية.

قد يُصار إلى طلب مستوى الأجسام المضادّة للثيرروبيروكسيداز (مضادات TPO) في حالة الاشتباه في التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة، أو التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو.

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