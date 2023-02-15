شكرا لقرائتكم خبر عن 6 امتيازات صحية لشرب الماء.. منها زيادة مستويات الطاقة وتعزيز الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء عنصر غذائي أساسي، مما يعني أن جسمك لا يستطيع إنتاج ما يكفي منه بمفرده لتلبية احتياجاته الأساسية. لذا عليك الحصول عليه من مصادر خارجية (مثل ترطيب الأطعمة والمشروبات) من أجل البقاء بصحة جيدة، ويحتاج الجسم أيضًا إلى الماء لتليين المفاصل، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل المغذيات، وإخراج الفضلات عن طريق البول والتعرق، على سبيل المثال لا الحصر فيما يلى بعض الوظائف البيولوجية التي تعتمد بشكل كبير على الترطيب المناسب.وفقا لما نشره موقع realsimple

فوائد شرب الماء

1 - يعيد ترطيبك

يقول الدكتور كيلي: نظرًا لأنه لا يمكنك الشرب أثناء الغفوة ، فإن جسمك طبيعي في حالة الجفاف في الصباح. وبالتالي، قد يكون شرب الماء عند الاستيقاظ مفيدًا، وربما تشعر بالعطش قليلاً عندما ينطلق المنبه على أي حال. يؤكد الدكتور لي أن "شرب الماء عند الاستيقاظ يعوض السوائل المفقودة ، بما في ذلك السوائل التي ربما تكون قد فقدتها أثناء الليل".

2 - يزيد من مستويات الطاقة لديك

يجد الكثير من الناس أن بدء يومهم بشرب الماء البارد يساعد على إيقاظهم. بعد كل شيء، والجفاف (الذي يحدث بشكل طبيعي أثناء النوم) يمكن أن يجعلك متعبًا ووفقًا للمكتبة الوطنية للطب . يمكن أن يساعد التجديد بكوب من الماء كأول شيء في الصباح على منع ذلك عن طريق تحفيز عملية معالجة الجفاف ، وضمان حصول أنسجتك وأعضائك على السوائل التي تحتاجها في أسرع وقت ممكن.

3 - يعزز الأداء العقلي

يمكن أن يساعد في زيادة حدة الذكاء والإنتاجية لديك على مدار اليوم. وفقًا للدكتور كيلي ، يرتبط الجفاف أيضًا بضباب الدماغ والصداع - لذا فإن تناول كوب من الماء هو وسيلة رائعة لتعزيز الأداء العقلي.

4 - يحفز عملية التمثيل الغذائي الخاص بك

بغض النظر عن الوقت من اليوم ، يمكن لشرب الماء أن يحفز عملية الأيض لديك . على وجه التحديد ، "يحفز الماء البارد جسمك على تشغيل آلية تسمى التوليد الحراري المنشط على البارد" ، كما يقول الدكتور لي. "هذا يعني أن جسمك يسخن الماء عن طريق تشغيل التمثيل الغذائي لديك ، بنسبة تصل إلى 30 % ، لمدة ساعة تقريبًا." ولكن نظرًا لأن التوليد الحراري الناجم عن البرد ليس محددًا بوقت محدد ، فلن تحتاج بالضرورة إلى القيام بذلك قبل تناول الطعام في الصباح - على الرغم من أنه بالتأكيد خيار إذا كنت ترغب في بدء عملية التمثيل الغذائي بمجرد استيقاظك.

5 - يعزز الهضم

وفقًا للدكتور كيلي ، فإن شرب الماء أمر بالغ الأهمية لصحة الهضم. على سبيل المثال ، البقاء رطبًا مفيد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة للجفاف. "الماء الدافئ لديه القدرة على تكسير الطعام الذي تناولته بمعدل أسرع من الماء البارد" ، لذلك ، إذا كنت عرضة للإمساك ، فإن شرب الماء عند الاستيقاظ يمكن أن يساعد في بدء عملية معالجة الجفاف وتحريك الأشياء في أسرع وقت ممكن.

6 - يحد من آلام الجوع