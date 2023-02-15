تفاصيل استضافة الإمارات للنسخة الـ71 من مسابقة ملكة جمال العالم

تستضيف الإمارات مسابقة ملكة جمال العالم لأول مرة في تاريخها، وسط ترقب لتفاصيل الحدث الأشهر في عالم الجمال.سبق الإمارات في استضافة مسابقة ملكة جمال العالم كل من الإمارات كل من الهند وإندونيسيا، وجمهورية الصين التي استضافت المسابقة أكثر من مرة، مقابل الهند وإندونيسيا التي استضافت الحدث مرة واحدة فقط.



مسابقة ملكة جمال العالم

أول مرة نظمت فيها مسابقة ملكة جمال العالم خارج المملكة المتحدة في عام 1989، في هونغ كونغ، واستضافت دول أخرى المسابقة العالمية بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وسيشيل، وبولندا، وجنوب إفريقيا، وعن آخر نسخة من مسابقة ملكة جمال العالم في 2022 فاستضافتها دولة بورتوريكو سان خوان.

ملكة جمال العالم 2022

ونظمت النسخة الـ70 في عام 2022 بعد أن أجبر فيروس كورونا الجهات المنظمة على تأجيلها لتعود في 2022 بمشاركة 40 متسابقة، والتي حصلت على تاجها البولندية كارولينا بيلاوسكا.

المشاركين في مسابقة ملكة جمال العالم 2023

يشارك في مسابقة ملكة جمال العالم 2023 81 متسابقة تقدموا حتى يوم 10 فبراير من 2023، من بينهم ملكة الجمال اللبنانية ياسمينا زيتون، والعراقية بلسم حسين، رحمة سليمي من تونس، بهجة محمود من الصومال، وينتظر تسليم البولندية كارولينا بيلاوسكا التاج للفائزة في النسخة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ياسمينا زيتون

تفاعلت ياسمين زيتون مع بيان الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم ونشرته عبر حابها الشخصي وتفاعل العديد من متابعيها مع المنشور متمنيين لها التوفيق كما تفاعلت ملكة جمال العراق بلسم حسين بنشر الخبر الخاص بمسابقة ملكة جمال العالم عبر خاصية "الاستوري"، وعلقت عليه بشكل مختصر بكلمة: "دبي".

ملكة جمال العالم السابقة

يذكر أن كارولينا بيلاوسكانت هي ا الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم في نسختها السابقة، وهي عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية وملكة جمال بولندا في عام 2021.كارولينا بيلاوسكانت هي ثاني بولندية تحصل على هذا اللقب، بعد أنيتا كروغليكا التي فازت بالمسابقة في عام 1989.

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