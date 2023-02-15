5 أسباب لزيادة الوزن خلال الدورة الشهرية

بيروت - نادين محمد - تعاني النساء كمًا هائلًا من المشاكل خلال فترة الحيض، والتي تبدأ جميعها بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

ليس غريبًا أن تعاني النساء من انتفاخ المعدة، والصداع، والصداع النصفي، وتقلب المزاج، والغثيان، والتشنج، والتعب، والإجهاد، وزيادة الشهية، وكذلك زيادة الوزن المفاجئة أثناء الحيض، مما يزيد الأمور سوءًا.

زيادة الوزن أثناء الحيض

تعاني النساء خلال فترة الحيض من زيادة الوزن، وتعد النساء اللواتي لا يمارسن نشاطًا بدنيًا أثناء الحيض أكثر عرضة لزيادة الوزن ومنحك الطاقة لتكوني نشيطة حتى في اليوم الأول من الدورة الشهرية، لأنها تساعد في تقليل زيادة الوزن السريع، وكذلك تقليل التقلصات.

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عوامل تساهم في زيادة الوزن أثناء الحيض

1. الانتفاخ

تعاني النساء من الانتفاخ أثناء الحيض بسبب التغيرات الهرمونية، فقد تعاني المرأة من تقلصات شديدة بالإضافة إلى الشعور بالثقل كما لو أنها اكتسبت وزنًا.

2. قلة النشاط البدني

قد يؤدي الانتفاخ والتشنجات إلى عدم ممارسة الرياضة، مما قد يساهم في زيادة الوزن، خاصة إذا كنت تعانين من زيادة الجوع أو الرغبة الشديدة بالأكل.

3. الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الإفراط في الأكل

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يمكن أن تتسبب دورتك الشهرية أيضًا في الإفراط في تناول الطعام نتيجة للتغيرات الهرمونية. و زيادة مستوى هرمون البروجسترون والذي يعد منبهاً للشهية يزداد في الأسبوع السابق للدورة.

كلما زاد مستوى البروجسترون لدى المرأة، تتناول طعاماً أكثر من المعتاد. ومن المعروف أيضًا أن هرمون الاستروجين ينظم السيروتونين، وهو ناقل عصبي يقلل الشهية ويسيطر على الحالة المزاجية.

كما ينخفض هرمون الإستروجين قبل الدورة الشهرية مباشرة، وينخفض السيروتونين أيضًا مما يؤدي إلى زيادة الشهية.

4. نقص المغنيسيوم

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أثناء الدورة الشهرية، تنخفض مستويات المغنيسيوم تدريجيًا، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر وزيادة الوزن.

5. احتباس الماء

يعد احتباس الماء في فترة ما قبل الحيض سببًا شائعًا للشعور بالانتفاخ والثقل الذي يبدو كما لو كنت قد اكتسبت وزناً. لتجنب هذه المشكلة والقضاء عليها، تأكدي من أن نظامك الغذائي يحتوي على مستويات عالية من البروتين.

زيادة الوزن أثناء الحيض: هل هي طبيعية؟

كعارض جسدي لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS) ، من الطبيعي أن تكتسبي كيلو جراماً إلى اثنين خلال دورتك الشهرية. عادة ما تختفي بعد أيام قليلة من بدء الدورة الشهرية.

تشمل أعراض المتلازمة السابقة للحيض مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والعاطفية والسلوكية التي تصيب النساء قبل الدورة الشهرية بعدة أيام إلى أسبوعين.

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ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص عند زيادة وزنكِ أثناء الدورة الشهرية

المصدر : موقع بولد سكاي