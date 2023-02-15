وجبات خفيفة بعد التمرين الشاق

بيروت - نادين محمد - ما تأكله بعد التمرين مهم ويلعب دورًا مهمًا في تحقيق النتائج، مثل اكتساب العضلات وتخسيس الوزن. تعتبر الوجبات الغنية بالعناصر الأساسية مثل البروتينات والكربوهيدرات ضرورية لإعادة تزويد الجسم بالطاقة وبناء كتلة العضلات وحرق الدهون.

الوجبات الخفيفة بعد التمرين واحدة من أهم وجبات الجسم لمحبي اللياقة البدنية. لكن من المهم أيضًا تناول هذه الوجبات الخفيفة في غضون 30 دقيقة من التمرين.

في ما يلي بعض الخيارات التي يمكن اختيارها بناءً على كثافة ومدة التمرين:

7 خيارات للوجبات الخفيفة بعد التمارين

كشفت اختصاصية التغذية لوفنيت باترا عن 7 خيارات للوجبات الخفيفة بعد ممارسة التمارين الرياضية تعرفي عليها في الآتي:

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1. ماء جوز الهند مع مسحوق المورينجا:

يحتوي ماء جوز الهند على مكونات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. أما فوائد المورينجا للتخسيس فيعتبر بروتينًا نباتيًا كاملًا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الـ 18 لتشكيل البروتينات التي يحتاجها جسمك والتي تعتبر ضرورية لبناء العضلات.

2. عصير البنجر:

يحتوي عصير البنجر على أكسيد النيتريك الذي يساعد في التئام العضلات بشكل أسرع عن طريق تعزيز دوران الأكسجين وتقليل الالتهابات.

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3. اللبن:

مزيج من الكربوهيدرات والبروتين يجعله خيارًا جيدًا لتناول وجبة خفيفة بعد التمرين. يمكن أن يوفر كوب واحد من اللبن الرائب حوالي 8 جم من البروتين.

4. البيض:

يعتبر مصدرا كاملا للبروتين. تحتوي بيضة واحدة متوسطة الحجم على ما يقرب من 6-8 جرام من البروتين.

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5- المشروبات

لا تنسي شرب السوائل، فأنتِ بحاجة إلى إلى كمية كافية من السوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة للمساعدة على الوقاية من الجفاف

تناولي كوبين إلى 3 أكواب تقريبًا (من 473 إلى 710 ملليلترات) من الماء خلال ساعتين إلى 3 ساعات قبل التمرين.

تناولي نحو نصف كوب إلى كوب واحد (118 إلى 237 ملليلترًا) من الماء كل 15 إلى 20 دقيقة أثناء التمرين.

تناولي كوبين إلى 3 أكواب تقريبًا (473 إلى 710 ملليلترات) من الماء بعد التمرين.

الصورة من موقع istockphoto

الماء بشكل عام أفضل طريقة لتعويض السوائل المفقودة. لكن إذا كنتِ تمارسين الرياضة لأكثر من 60 دقيقة، فتناولي مشروبًا رياضيًّا. فالمشروبات الرياضية قد تفيد في الحفاظ على توازن جسمك وتمنحك المزيد من الطاقة نظرًا لاحتوائها على كربوهيدرات.

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ملاحظة من "الجميلة" : يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه الأطعمة

المصدر: mayoclinic