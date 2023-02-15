شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: شرب القهوة يساعد فى الحفاظ على خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب القهوة يساعد في الحفاظ على ضغط الدم المنخفض، فالأشخاص الذين يشربون فنجانين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا ينخفض ​​ضغط دمهم عن أولئك الذين يشربون فنجانًا واحدًا فقط أولا يشربون على الإطلاق، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وتم توضيح ذلك من خلال بحث نُشر في مجلة Nutrients ، أجراه باحثون من جامعة بولونيا الإيطالية ومستشفى الجامعة في بولونيا - Sant'Orsola Polyclinic. حلل التحقيق العلاقة بين استهلاك القهوة ومعايير ضغط الدم المحيطية والمركزية في عينة من السكان الإيطاليين.

يوضح أريجو سيسيرو ، الأستاذ في قسم العلوم الطبية والجراحية في جامعة بولونيا والمؤلف الأول للدراسة، ويضيف البروفيسور كلاوديو بورغي ، الذي قاد الدراسة، أن هذه هي الدراسة الأولى التي لاحظت هذا الارتباط في السكان الإيطاليين ، وتؤكد البيانات التأثير الإيجابي لاستهلاك القهوة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

فالقهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في إيطاليا والعالم، و تشير التقديرات إلى أنه تم استهلاك ما يقرب من 10 ملايين طن من القهوة على مستوى العالم في عامي 2020 و 2021، و على الرغم من المخاوف الطويلة الأمد من عواقبها الصحية السلبية ، ظهرت العديد من الفوائد منذ فترة طويلة ، لوحظ انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض الأمراض التنكسية العصبية وأمراض الكبد بين الذين يشربون القهوة بانتظام.

ومع ذلك ، لم يتضح بعد ما هي هذه الفوائد ، ولا يبدو أنها مرتبطة بشكل مباشر بآثار الكافيين.

ويقول شيشرون: "الكافيين هو واحد فقط من العديد من مكونات القهوة ، وبالتأكيد ليس الوحيد الذي له دور فعال، وقد تم بالفعل تسجيل آثار إيجابية على صحة الإنسان حتى بين أولئك الذين يستهلكون القهوة منزوعة الكافيين، ونحن نعلم أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم ، ولكن يبدو أن المكونات النشطة بيولوجيًا الأخرى في القهوة تعمل على موازنة هذا التأثير بنتيجة نهائية إيجابية على مستويات ضغط الدم.