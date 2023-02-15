شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فوائد ممارسة الرياضة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الكثير من الخبراء بالنشاط البدنى وممارسة الرياضة أثناء الحمل، مؤكدين أنه يحقق الفوائد الصحية للأم والطفل، ومع ذلك، أثناء الحمل خاصة فى الثلث الأخير من الحمل، هناك اعتبارات مهمة يجب التفكير فيها إذا كان ركوب الدراجات هو اختيارك للتمرين، وفقا لما نشره موقع healthnews.

فوائد التمرين أثناء الحمل

للنشاط البدنى المنتظم العديد من الفوائد الصحية التى تتضخم عند الحمل، التمرين مفيد لك ولطفلك لعدة أسباب..

تقليل آلام الظهر والحوض.

تقليل مخاطر الإصابة بسكرى الحمل وتسمم الحمل.

تقليل مخاطر الولادة القيصرية.

يشجع على زيادة الوزن الصحى أثناء الحمل.

يقصر وقت الشفاء بعد الولادة.

يحسن صحة القلب والجهاز التنفسى ووظائفه.

نصائح ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل

ممارسة التمارين الرياضية معتدلة الكثافة لمدة 150 دقيقة تقريبًا فى الأسبوع، هى توصية الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) للاتى يعانين من حالات الحمل غير المعقدة، فإن التمارين متوسطة الشدة تساعد على رفع معدل ضربات القلب وبدء التعرق.

عدم ممارسة الرياضة فى هذه الحالات

المشيمة المنزاحة، خاصة فى الفصل الثالث.

المخاض المبكر أثناء الحمل الحالى.

فقر الدم الشديد.

إغلاق عنق الرحم مؤقتًا بالخيوط لمنع الولادة المبكرة.

ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل أو تسمم الحمل.

حامل بتوأم أو ثلاثة توائم خاصة فى الثلث الأخير من الحمل .

مدخنة شرهة.

وجود اضطرابات فى القلب أو الرئة.

تعرف على علامات الخطر

- نزيف أو تسرب السوائل من المهبل.

- تقلصات مؤلمة ومنتظمة فى الرحم.

- ضيق فى التنفس قبل بدء التمرين.

- الشعور بالدوار أو الإغماء.

- ألم صدر.

- صداع.

- ألم فى ربلة الساق أو تورم.

- القلق من جلطات الدم.

- ضعف العضلات.