الجمهورية نيكي هايلي تدخل السباق الرئاسي في مواجهة دونالد ترامب

واشنطن - لايف ستايل
أعلنت نيكي هايلي، التي شغلت في السابق منصب حاكمة ولاية ساوث كارولينا وسفيرة لدى الأمم المتحدة، ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024. وقالت هايلي عبر موقع تويتر "الآن ليس الوقت المناسب للتراجع. الآن هو الوقت المناسب لأمريكا قوية وفخورة"، مرفقة بالتغريدة رابطا لفيديو خاص بالحملة.
وتعد هايلي ثاني مرشح جمهوري بارز يدخل السباق، حيث أطلق رئيسها السابق دونالد ترامب حملته في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهايلي هي ثالث أمريكية من أصل هندي تسعى لنيل بطاقة الترشيح في انتخابات الرئاسة.
وقالت الحاكمة السابقة (51 عاماً) في عام 2021 إنها لن تتحدى ترامب في البيت الأبيض. لكنها غيّرت موقفها في الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى الحاجة إلى "تغيير الأجيال".
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