شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تمزق المريء وكيف يؤثر على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المريء هو أنبوب الطعام أو أنبوب البلع الذي يربط الفم بالمعدة، تمزق المريء هو حالة طبية طارئة، تسمح تمزقات المريء (ثقوب في جدار المريء) للطعام والبكتيريا والمواد الكيميائية بالهروب من المريء إلى تجويف الصدر وبالتالي يمكن أن يؤدي تمزق المريء أو ثقبه إلى الإصابة بعدوى والتهاب ومضاعفات خطيرة أخرى.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن ثقوب المريء خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى التهابات شديدة في الصدر والرئتين ومجرى الدم، من الأهمية بمكان تأكيد التشخيص وعلاج تمزق المريء في غضون 24 ساعة للحصول على نتيجة جيدة.

من هو المعرض لخطر تمزق المريء؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بانثقاب في المريء ومع ذلك ، يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بتمزق المريء ، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ارتجاع الحمض المزمن ، ورتج المريء ، والتهاب المريء ، وسرطان المريء والعلاج الإشعاعي ، وجراحة المريء ، ومتعاطي الكحول .

ما الذي يسبب تمزق المريء؟

-إصابات

السبب الأكثر شيوعًا لتمزق المريء هو الإصابة، يمكن أن يكون هذا إصابة داخلية ، على سبيل المثال ، من ابتلاع مادة كيميائية كاوية أو جسم غريب (مثل عظام الحيوانات)، ويمكن أن تكون إصابة خارجية حادة أو مخترقة ، على سبيل المثال ، من طعن أو جرح بطلق ناري أو حادث سيارة.

-انثقاب علاجي المنشأ

تحدث ثقوب المريء في بعض الأحيان أثناء إجراء طبي ، مثل إجراء بالمنظار، و يمكن أن تحدث تمزق المريء أيضًا أثناء العمليات الجراحية مثل تثنية قاع نيسن (يتم إجراؤها لعلاج مرض الجزر المعدي المريئي )،ويطلق على تمزق المريء الذي يحدث أثناء الإجراءات الجراحية أو الطبية إصابة المريء علاجي المنشأ.

-متلازمة Boerhaave

نادرًا ما يكون السبب الكامن وراء تمزق المريء هو الضغط الهائل على المريء بسبب القيء أو رفع الأثقال أو الولادة،و يسمى هذا النوع من التمزق التلقائي بمتلازمة بورهاف.

كما ذكرنا سابقًا ، يسمح تمزق المريء للطعام والبكتيريا والمواد الكيميائية الكاوية بدخول تجويف الصدر، ويمكن أن يؤدي هذا إلى التهابات قد تكون مهددة للحياة في الرئتين والصدر ومجرى الدم،و لهذا السبب من المهم التعرف على علامات وأعراض تمزق المريء والذهاب إلى أقرب غرفة طوارئ لتلقي العلاج.

ما هي أعراض تمزق المريء؟

الأعراض الأكثر شيوعًا لانثقاب المريء هي القيء الشديد أو القيء العنيف ، وقيء الدم ، وصعوبة البلع ، وألم الصدر ، وضيق التنفس ، وسرعة ضربات القلب ، والغثيان ، والحمى ، وانخفاض ضغط الدم.

تحدث معظم تمزقات المريء في الجزء الأوسط أو السفلي من المريء ، الموجود في الصدر. إذا كان ثقب المريء أعلى ، فقد تشعر بألم في رقبتك أو كتفك الأيمن ، وقد تظهر فقاعات هواء تحت الجلد. يمكن أن تسبب ثقوب المريء السفلية ألمًا في البطن.