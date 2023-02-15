شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول الشوكولاتة.. منها الحساسية وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوكولاتة بمختلف أنواعها وأشكالها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي من بينها إعطاء الطاقة والاحساس بالانتعاش لدى متناولها، وتتميز بطعم لذيذ، وهي حلوة محببة لدى الكبار والصغار، رغم ذلك إلا أن الافراط في تناولها في حد ذاته يحدث أضرارا جانبية سلبية تتمثل في الحساسية وزيادة الوزن وحرقان بالمعدة .وذلك وفقا لما نشره موقع livestrong.

الإفراط في تناول الشوكولاتة يؤدي إلى:

1.مسببات الحساسية

أثبتت الدراسات الحديثة أن الإفراط في تناول عدد ألواح الشوكولاتة يؤدي إلى إصابة الأشخاص بالحساسية ، نتيجة ما تحتويه الشوكولاتة على مواد مسببة للحساسية مثل الحليب والمكسرات.

2.العناصر السامة

قد تحتوي الشوكولاتة أيضًا على سموم غير معلن عنها. أظهر تقرير صدر في مارس 2018 في Journal of Food Composition and Analysis أن كل من الشوكولاتة المصنعة والكاكاو الخام يحتويان على مستويات غير آمنة من الكادميوم والنيكل. تتراكم هذه المعادن الثقيلة في جسمك وقد تسبب ضررًا دائمًا . وفي حالة تناول الشوكولاتة بشكل زائد عن الحد الطبيعي يودي الي تعرض الفرد للإصابة بتلك السموم التي اتثبتها الدراسات .

3.زيادة الوزن

اكد الباحثون ان السمنة تظهر نتيجة الافراط في تناول حلوى الشوكولاتة. أظهرت النتائج أن النساء اللائي تناولن كمية أكبر من الشوكولاتة كن أكثر عرضة لزيادة الوزن.

4.الشوكولاته والحموضة المعوية

الآثار الجانبية السلبية للشوكولاتة قد تشمل حرقة المعدة. وفقًا للجمعية الأمريكية لتنظير الجهاز الهضمي ، فإن الشوكولاتة تقلل من ضغط العضلة العاصرة للمريء ، وهو تغيير قد يجعلك عرضة للإصابة بحرقة المعدة.