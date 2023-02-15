شكرا لقرائتكم خبر عن جففه واطحنه.. 5 فوائد صحية لقشر الموز أبرزها علاج حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف الموز بالمزايا الصحية، ولكن لا يدرك الكثيرون أنه حتى قشر الموز يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لجسمنا، قد لا تعرفها عادة ما يتم التخلص من قشور الموز بعد تناولها، وإليك بعض الفوائد الصحية المذهلة التي يقدمها قشر الموز والتي قد تفاجئك، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

5 فوائد صحية مفاجئة لقشور الموز1. تساعد في إنقاص الوزن

قشر الموز مصدر ممتاز للألياف الغذائية، يُنصح أولئك الذين يراقبون أوزانهم بإضافة المزيد من الألياف إلى نظامهم الغذائي ، وتعد قشور الموز طريقة رائعة للقيام بذلك، الألياف الموجودة في قشر الموز تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتقيك أيضًا من مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الانتفاخ والحموضة.

2. قد يخفض ضغط الدم

قشور الموز غنية بالفيتامينات B6 و C ، وكذلك المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، البوتاسيوم على وجه الخصوص من المعادن المعروفة التي تساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم المرتفع من خلال مواجهة آثار الصوديوم.

3. حب الشباب

هل تبحث عن علاج فوري لحب الشباب والبثور غير المرغوب فيها؟ قد يثبت قشور الموز تأثيره المباشر على بشرتك، علاوة على ذلك، قد يساعد أيضًا في محاربة المشكلات الأخرى المتعلقة بالجلد مثل البقع الداكنة والتجاعيد والحكة والطفح الجلدي والعيوب.

4. غني بمضادات الأكسدة

توجد مضادات الأكسدة بكثرة في قشور الموز، مما يساعد على محاربة الضرر الناجم عن الجذور الحرة وعكس عملية الشيخوخة، نظرًا لأن قشور الموز تحتوي أيضًا على الكثير من فيتامين ج، فإنها توفر تعزيزًا لصحة المناعة أيضًا.

5. يخفف الآلام

قشور الموز، بطبيعتها، مطهرة ومضادة للالتهابات، يمكن أن يكون تطبيق قشر الموز على المناطق المصابة فعالاً للغاية في تقليل الألم، قشر الموز، في هذه الحالة، ربما يكون أكثر فائدة من الفاكهة نفسها.

هل يمكننا تناول قشور الموز؟

قد يكون تناول قشور الموز نيئة أمرًا صعبًا، ولهذا من الأفضل دمجها في الأطباق والوصفات المختلفة، يمكنك إضافته والكعك وجعلها صحية ولذيذة، ما عليك سوى تجفيف قشور الموز، وطحنها إلى مسحوق ناعم وإضافة هذا الدقيق إلى أي أطعمة مخبوزة تصنعها.